Блокировка Telegram не скажется на работе сети в метро Петербурга

В этом «Политику Сегодня» заверил представитель компании, отвечающей за работу бесплатного wi-fi в подземке.

Не стоит винит в проблемах с доступом к интернету Роскомнадзор, считает заместитель гендиректора по стратегии «МаксимаТелеком», компании, отвечающей за бесплатный wi-fi в петербургском метро, Олег Копицин.

«17 миллионов ip-адресов (прим. ред - на 20 апреля) заблокированы, проблемы в Интернете есть, - в кулуарах форума «Развитие регионов. Лучшее для России 2018» прокомментировал «Политике Сегодня» блокировки Копицин. - Но говорить, что если сайт не работает, то виноват Роскомнадзор, наверное, неправильно».

РКН, блокируя ip-адреса выполняет решение суда, постановившего заблокировать мессенджер в России. Поводом для запрета стал отказ представителей Telegram предоставить ключи шифрования к переписке шестерых террористов.

Копицин заверил, что петербургскому метрополитену пропажа wi-fi из-за технологии процедуры блокировки мессенджера не грозит.

«У нас собственные ip-адреса в компании, и мы на них не размещаем сервисы Telegram. Наши ip-адреса чисто технологические, и они не должны и не могут попасть в реестр Роскомнадзора. А, если бы они попали туда, мы бы обратились с обращением к регулятору, чтобы быстро это решить», - добавил собеседник.

Мессенджер Telegram, пытаясь избежать блокировки при подключении перебирает адреса сервисов Amazon и Google. Специалисты регулятора, как ранее объяснял в интервью «Известиям» глава РКН Александр Жаров, перед тем как передавать реестры блокируемых ip-адресов провайдерам, разбирают подсети, которыми пользуется Telegram, чтобы исключить сбои в работе добропорядочных ресурсов. Тем не менее, с момента блокировки сообщения о блокировке таковых периодически появляются в интернете. Так, в Роскомнадзору уже приписывали сбой в работе Шереметьево, аэропорт эти сообщения опроверг, и в доступе к Twiiter 17 апреля, когда сеть не открывалась по всему миру.

Бывший партнер Павла Дурова в Telegram Антон Розенберг сообщения о сбоях в работе у бизнес-структур RT комментировал следующим образом:

«Если без американского хостинга не работают российский банк или система платежей в магазинах, это вызывает удивление».