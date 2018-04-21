Боевики устроили стрельбу из танков в районе Павлополя

Показать меню
Актуально
Порошенко: Украинское вещание на востоке – прививка от российской пропаганды - 17:53 Порошенко: Украинское вещание на востоке – прививка от российской пропаганды В сети появились первые фото дочери Амаль и Джорджа Клуни - 18:00 В сети появились первые фото дочери Амаль и Джорджа Клуни Вице-президент FINA Тамаш Дьярфаш арестован по подозрению в организации убийства - 18:07 Вице-президент FINA Тамаш Дьярфаш арестован по подозрению в организации убийства Украинские пограничники сняли с рейса в Минск членов экипажа захваченного - 18:14 Украинские пограничники сняли с рейса в Минск членов экипажа захваченного российского судна «Норд» Дипломатический скандал: европейские политики приехали в оккупированный Крым - 18:21 Дипломатический скандал: европейские политики приехали в оккупированный Крым В Китае объявили, что санкции США не влияют на российско-китайский бизнес - 18:25 В Китае объявили, что санкции США не влияют на российско-китайский бизнес Никита Михалков о харассменте и жертвах Вайнштейна: "Женщины теряют товарный - 18:32 Никита Михалков о харассменте и жертвах Вайнштейна: Апелляционный комитет РФС оставил в силе желтую карточку Смолова - 18:42 Апелляционный комитет РФС оставил в силе желтую карточку Смолова Экипажи «Терминаторов» ЮВО в рамках контрольных занятий отработали высадку - 18:56 Экипажи «Терминаторов» ЮВО в рамках контрольных занятий отработали высадку штурмовых групп спецназа Захарова назвала Британию «мировым рекордсменом по геноциду» - 19:03 Захарова назвала Британию «мировым рекордсменом по геноциду» Порошенко назвал экономической войной снижение доли РФ в торговле с Украиной  - 19:14 Порошенко назвал экономической войной снижение доли РФ в торговле с Украиной  Участники госзакупок изобрели «беспрецедентно наглое» нарушение - 19:34 Участники госзакупок изобрели «беспрецедентно наглое» нарушение Морякам «Норда» не дали покинуть Украину - 19:35 Морякам «Норда» не дали покинуть Украину ФАС связала подорожание бензина с сельским хозяйством - 19:35 ФАС связала подорожание бензина с сельским хозяйством Рауль Кастро пообещал Кубе новую конституцию - 19:35 Рауль Кастро пообещал Кубе новую конституцию Генсек НАТО отказался активировать устав о коллективной обороне из-за Скрипаля - 19:35 Генсек НАТО отказался активировать устав о коллективной обороне из-за Скрипаля Блокировки Роскомнадзора добрались до «облака» Microsoft - 19:35 Блокировки Роскомнадзора добрались до «облака» Microsoft
» » Боевики устроили стрельбу из танков в районе Павлополя

Боевики устроили стрельбу из танков в районе Павлополя


Добавлено: 21 апр 2018 в 16:11, Категория: Украина
Боевики устроили стрельбу из танков в районе Павлополя

Сепаратисты ДНР в субботу, 21 апреля, устроили стрельбу из танков в районе Пищевика и Павлополя. Из-за обстрелов пришлось приостановить пропуск граждан на КПВВ Гнутово, который находится в непосредственной близости от месте обстрела, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

«Пропуск граждан на КПВВ Гнутово на некоторое время был приостановлен из-за обстрела позиций сил АТО районе Пищевика и Павлополя, которые находятся в непосредственной близости к КПВВ. Гражданское население, которое находилось в районе КПВВ, было отведено в безопасные места», — отметили в штабе.

В штабе отметили, что обстрел длился около 40 минут.

«За это время танки противника осуществили почти 50 выстрелов. Также боевики применили запрещенные минометы калибра 120-мм, выпустив около 60 мин».

«Указанное вооружение, согласно Минским договоренностям, должно находиться в определенных районах отвода», — подчеркнули в пресс-центре штаба АТО.


Материалы по теме:

Боевики обстреляли позиции сил АТО у Павлополя из запрещенного оружия
Ситуация на КПВВ: На «Гнутово» нет очередей
Ситуация на КПВВ: Небольшая очередь на «Гнутово»
КПВВ «Новотроицкое» приостанавливал пропуск граждан из-за обстрела
Добавлено: 21 апр 2018 в 16:11, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
MANIAC - новый яркий и самобытный проект на Российской музыкальный сцене

MANIAC - новый яркий и самобытный проект на Российской музыкальный сцене

Минобороны ДНР выступило с экстренным сообщением в связи событиями под Мариуполем

Минобороны ДНР выступило с экстренным сообщением в связи событиями под Мариуполем

Time опубликовал топ-100 самых влиятельных людей

Time опубликовал топ-100 самых влиятельных людей

ЦБ сообщил о росте цен на овощи из «борщевого набора»

ЦБ сообщил о росте цен на овощи из «борщевого набора»

Новости России
еще новости
ФСБ пресекла деятельность планировавшего теракты в России сторонника ИГ*

ФСБ пресекла деятельность планировавшего теракты в России сторонника ИГ*

Подозреваемого в связях с террористами через Telegram арестовали в Петербурге

Подозреваемого в связях с террористами через Telegram арестовали в Петербурге

Блокировка Telegram не скажется на работе сети в метро Петербурга

Блокировка Telegram не скажется на работе сети в метро Петербурга

Россия может предоставить кредит Монголии на развитие инфраструктуры — Силуанов

Россия может предоставить кредит Монголии на развитие инфраструктуры — Силуанов

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Первенец Кейт Миддлтон и принца Уильяма: жизнь принца Джорджа с момента рождения и до наших дней

Первенец Кейт Миддлтон и принца Уильяма: жизнь принца Джорджа с момента рождения и до наших дней

Саша Гобозов считает, что Настя Кочервей долго на проекте не задержится

Саша Гобозов считает, что Настя Кочервей долго на проекте не задержится

28-летний шведский диджей Авичи найден мертвым в Омане

28-летний шведский диджей Авичи найден мертвым в Омане

"Девочка, не плачь": новый клип Димы Билана с Ксенией Сухиновой и в духе фильма "Ла-Ла Ленд"

Новости политики
еще новости
«Популяризаторы секса» научат москвичей гендерным «удовольствиям»

«Популяризаторы секса» научат москвичей гендерным «удовольствиям»

«Пусть Грузия и Украина воюют с Россией»: Американских парней на убой не пошлют

«Пусть Грузия и Украина воюют с Россией»: Американских парней на убой не пошлют

Крымские татары умирают в СИЗО Симферополя неестественной смертью, - Правозащитники

Крымские татары умирают в СИЗО Симферополя неестественной смертью, - Правозащитники

США аукнется: Пушков прокомментировал решение Анкары вывести золотой запас

США аукнется: Пушков прокомментировал решение Анкары вывести золотой запас

Новости экономики
еще новости
Повышение минималки: в МВФ сделали резкое заявление

Повышение минималки: в МВФ сделали резкое заявление

В Китае объявили, что санкции США не влияют на российско-китайский бизнес

В Китае объявили, что санкции США не влияют на российско-китайский бизнес

России предложили временно национализировать «Русал»

России предложили временно национализировать «Русал»

Трамп назвал условия для введения новых санкций против России

Трамп назвал условия для введения новых санкций против России

Новости общества
еще новости
В Сирии прицельным выстрелом убит корреспондент ЧГТРК

В Сирии прицельным выстрелом убит корреспондент ЧГТРК "Грозный"

Военные инженеры из Башкирии восстановили дорожное сообщение на реке в Саратовской области

Военные инженеры из Башкирии восстановили дорожное сообщение на реке в Саратовской области

Умерла Нина Дорошина, названа причина смерти

Умерла Нина Дорошина, названа причина смерти

На крейсере «Пётр Великий» прошли торжества, посвящённые 20-летию корабля

На крейсере «Пётр Великий» прошли торжества, посвящённые 20-летию корабля

Происшествия
еще новости
Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

В московском детсаду малыши выпили растворитель вместо воды

В московском детсаду малыши выпили растворитель вместо воды

Главарь ячейки ИГ* в Ростовской области взорвал себя при задержании

Главарь ячейки ИГ* в Ростовской области взорвал себя при задержании

Кабриолет за 10 млн рублей разбился в ДТП в Сочи

Кабриолет за 10 млн рублей разбился в ДТП в Сочи

Новости Украины
еще новости
Боевики устроили стрельбу из танков в районе Павлополя

Боевики устроили стрельбу из танков в районе Павлополя

«Оккупация продолжается…» В сети появилась видеопрогулка по Горловке

«Оккупация продолжается…» В сети появилась видеопрогулка по Горловке

Американские ученые обнаружили еще один природный спутник Земли

Американские ученые обнаружили еще один природный спутник Земли

В старинном английском замке турист снял на видео призрака рыцаря

В старинном английском замке турист снял на видео призрака рыцаря

Мировые новости
еще новости
В госпитале Днепра скончался молодой боец АТО

В госпитале Днепра скончался молодой боец АТО

Ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь

Ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь

Рейтинг президента Российской Федерации снизился на семь процентов

Рейтинг президента Российской Федерации снизился на семь процентов

Болтон назвал российскому послу условия улучшения отношений с США

Болтон назвал российскому послу условия улучшения отношений с США




Лента новостей
Весельницкая дала показания комиссии сената США - 15:49 Весельницкая дала показания комиссии сената СШАВ 1980-х Трамп анонимно звонил в Forbes в надежде попасть в список миллиардеров - 15:48 В 1980-х Трамп анонимно звонил в Forbes в надежде попасть в список миллиардеровНа пост главы Федерации санного спорта России пока претендует только Гарт - 15:39 На пост главы Федерации санного спорта России пока претендует только ГартСрочное сообщение от Командования ДНР - 15:35 Срочное сообщение от Командования ДНРТренер Шипулина: о мононуклеозе мы узнали не сразу - 15:28 Тренер Шипулина: о мононуклеозе мы узнали не сразуУмерла Нина Дорошина, названа причина смерти - 15:21 Умерла Нина Дорошина, названа причина смертиНа крейсере «Пётр Великий» прошли торжества, посвящённые 20-летию корабля - 15:18 На крейсере «Пётр Великий» прошли торжества, посвящённые 20-летию корабля«Популяризаторы секса» научат москвичей гендерным «удовольствиям» - 15:14 «Популяризаторы секса» научат москвичей гендерным «удовольствиям»Прокуратура проверит мэрию Владивостока из-за обрушения двухэтажки - 15:01 Прокуратура проверит мэрию Владивостока из-за обрушения двухэтажкиВ «Современнике» сообщили о причинах смерти Нины Дорошиной - 15:00 В «Современнике» сообщили о причинах смерти Нины ДорошинойАрмянская полиция возбудила против демонстрантов дело о хулиганстве - 15:00 Армянская полиция возбудила против демонстрантов дело о хулиганствеТулеев поделился планами на будущее - 15:00 Тулеев поделился планами на будущееМИД сообщил о срыве гастролей артистов Большого из-за невыдачи виз в США - 15:00 МИД сообщил о срыве гастролей артистов Большого из-за невыдачи виз в СШАHeinz начнет продавать в Америке смесь кетчупа и майонеза - 15:00 Heinz начнет продавать в Америке смесь кетчупа и майонеза
Последние новости
Сторонник ИГ планировал теракт в здании правительства Ставрополья - 17:26 Сторонник ИГ планировал теракт в здании правительства Ставрополья В Пулково задержали двух летевших из Дубая дебоширов - 17:25 В Пулково задержали двух летевших из Дубая дебоширов При крушении легкомоторного самолета в Хакасии погибли двое - 17:25 При крушении легкомоторного самолета в Хакасии погибли двое Число задержанных в Ереване перевалило за сотню - 17:24 Число задержанных в Ереване перевалило за сотню Елизавете II исполнилось 92 года - 17:24 Елизавете II исполнилось 92 года Умерла легендарная актриса Нина Дорошина — стали известны подробности - 17:02 Умерла легендарная актриса Нина Дорошина — стали известны подробности МИД Украины: влияние Москвы на Будапешт растет - 16:42 МИД Украины: влияние Москвы на Будапешт растет ФСБ пресекла деятельность планировавшего теракты в России сторонника ИГ* - 16:35 ФСБ пресекла деятельность планировавшего теракты в России сторонника ИГ* Первенец Кейт Миддлтон и принца Уильяма: жизнь принца Джорджа с момента рождения и до наших дней - 16:32 Первенец Кейт Миддлтон и принца Уильяма: жизнь принца Джорджа с момента рождения и до наших дней В Сирии прицельным выстрелом убит корреспондент ЧГТРК "Грозный" - 16:13 В Сирии прицельным выстрелом убит корреспондент ЧГТРК Боевики устроили стрельбу из танков в районе Павлополя - 16:11 Боевики устроили стрельбу из танков в районе Павлополя Саша Гобозов считает, что Настя Кочервей долго на проекте не задержится - 16:00 Саша Гобозов считает, что Настя Кочервей долго на проекте не задержится Военные инженеры из Башкирии восстановили дорожное сообщение на реке в Саратовской области - 15:53 Военные инженеры из Башкирии восстановили дорожное сообщение на реке в Саратовской области
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"