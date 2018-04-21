Боевики устроили стрельбу из танков в районе Павлополя

Сепаратисты ДНР в субботу, 21 апреля, устроили стрельбу из танков в районе Пищевика и Павлополя. Из-за обстрелов пришлось приостановить пропуск граждан на КПВВ Гнутово, который находится в непосредственной близости от месте обстрела, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

«Пропуск граждан на КПВВ Гнутово на некоторое время был приостановлен из-за обстрела позиций сил АТО районе Пищевика и Павлополя, которые находятся в непосредственной близости к КПВВ. Гражданское население, которое находилось в районе КПВВ, было отведено в безопасные места», — отметили в штабе.

В штабе отметили, что обстрел длился около 40 минут.

«За это время танки противника осуществили почти 50 выстрелов. Также боевики применили запрещенные минометы калибра 120-мм, выпустив около 60 мин».

«Указанное вооружение, согласно Минским договоренностям, должно находиться в определенных районах отвода», — подчеркнули в пресс-центре штаба АТО.