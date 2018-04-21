Британская полиция установила подозреваемых по делу Скрипаля россиян

Британская полиция и спецслужбы установили ключевых подозреваемых в попытке убийства экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

Предположительно, подозреваемые находятся в России.

Их личности удалось установить после анализа списков прибывших и вылетевших из Великобритании пассажиров, а также благодаря изучению записей с камер видеонаблюдения в Солсбери.

Собеседники издания сообщили, что контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда пытается завести дело против подозреваемых, однако оно, как ожидается, «наткнется на дипломатическую стену» и лишь усугубит напряженность между двумя странами.

Расследование инцидента в Солсбери продлится еще несколько месяцев, отметили источники.

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия попали в больницу Солсбери в бессознательном состоянии. По версии британских властей, их отравили химическим оружием серии «Новичок», разработанным в России. В попытке убийства подозревают российские спецслужбы. В Москве эти обвинения отвергают.