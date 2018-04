Чехович: горжусь тем, что подписал свой первый контракт в НХЛ с "Сан-Хосе"

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российский нападающий Иван Чехович заявил, что гордится тем, что подписал свой первый контракт в НХЛ с "Сан-Хосе Шаркс".

В пятницу "акулы" объявили о заключении соглашения с 19-летним Чеховичем. Договор вступит в силу с сезона-2018/19.

"Горжусь тем, что подписал свой первый контракт в НХЛ с "Сан-Хосе". Хочу сказать спасибо моей семье, тренерам, товарищам по команде и всем, кто мне помогал", - написал Чехович в своем микроблоге в Twitter.

Proud to sign my first NHL contract with the @SanJoseSharks . Want to say thank you to my family , coaches , teammates and everyone who has helped me pic.twitter.com/icVDadj75b

— Ivan Chekhovich (@Chekhovich_Ivan) 20 апреля 2018 г.