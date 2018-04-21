Чемпионат России-2018 по плаванию на открытой воде пройдет под Анапой

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости, Вероника Гибадиева. Чемпионат России по плаванию на открытой воде пройдет в 2018 году под Анапой, заявил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Чемпионат России запланирован для проведения с 18 по 24 июня.

"Соревнования пройдут под Анапой, в молодежном лагере "Смена". Было несколько альтернативных вариантов, но остановились на этом, уже проводили там первенство и чемпионат. Открытая вода должна привлекать больше зрителей, и они там будут, лагерь рассчитан на 5000 человек", - сказал Сальников РИА Новости.

"Мы в этом году параллельно проводим совместное мероприятие: первые десять команд с соревнований "Веселый дельфин" будут приглашены в тренировочный лагерь, в "Смену", бесплатно. Надеюсь, это станет традицией", - добавил он.