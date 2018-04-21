Число задержанных в Ереване перевалило за сотню

По состоянию на 17:00 местного времени (16:00 мск) полиция задержала 102 граждан, протестующих в Ереване против избрания премьер-министром бывшего президента страны Сержа Саргсяна. Об этом сообщает News.am со ссылкой на полицию.

«Шествие с различных частях Еревана продолжается с утра. Периодически демонстранты перекрывают улицы, сейчас они находятся на полностью блокированном проспекте Маштоца — центральной артерии Еревана. Шествие сопровождается какофонией из звуков вувузел, свиста и автомобильных сигналов», — говорится в заметке.

Протесты продолжаются с 13 апреля. Саргсян был избран премьером 17 апреля.

Серж Саргсян был президентом страны в течение максимально возможных двух сроков — до апреля 2018 года. Благодаря изменению Конституции в 2015 году и превращению Армении в парламентскую республику политик может находиться у власти сколь угодно долго.