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Что такое кэшбэк


Добавлено: 21 апр 2018 в 19:36, Категория: Статьи

Кэшбэк представляет собой уникальный сервис, позволяющий возвращать пользователю часть денег с покупок, совершенных через интернет в магазинах, с которыми он сотрудничает. Это лучший способ экономить, не прилагая при этом практически никаких усилий.

Принцип работы кэшбэка

Существование кэшбэка удобно для всех задействованных сторон. Магазины получают клиентов, сервис – финансовое вознаграждение за их направление на сайт той или иной компании, а пользователи – возможность вернуть часть потраченных денег.
Размер возврата зависит от условий, которые предъявляет каждый магазин индивидуально. В одних случаях речь идет о проценте от суммы заказа, в других – это фиксированная цифра. Совершая покупку у компаний, предлагающих своим клиентам акции, можно рассчитывать на повышенный кэшбэк. Чтобы получить конкретные сведения, стоит ознакомиться с соответствующим разделом на ресурсе фирмы, у которой планируется совершаться покупка.

Получить кэшбэк предельно просто, для этого достаточно:

  • зарегистрироваться на сервисе;

  • определиться с интересующим магазином и перейти на него через страницу сайта;

  • оформить заказ;

  • зайти в личный кабинет и проверить наличие зачисленного кэшбэка.

Информация о совершенной сделке появится в личном кабинете в течение одного-двух дней. Иногда она может отобразиться моментально, в редких случаях приходится ждать до десяти суток.

Появившись в личном кабинете, заказ приобретает статус «В ожидании». Время, необходимое для возврата денег покупателю отличается в разных магазинах, но чаще всего этот срок составляет примерно 3-5 недель. Сервис предлагает несколько способов вывода денежных средств, из которых пользователь может выбрать наиболее удобный для себя: банковскую карту, электронный кошелек (Webmoney, Яндекс.Деньги, Qiwi) или пополнение счета мобильного телефона.

За какие покупки можно получить кэшбэк

Сервис сотрудничает с большим количеством сайтов, занимающихся продажей продуктов, одежды и обуви, электроники и техники, товаров для дома, для детей и пр. Среди магазинов, при заказе продукции в которых пользователь может получить часть потраченной суммы обратно:

  • Aliexpress;

  • Tez Tour;

  • Yves Rocher UA;

  • Banggood;

  • Tomtop;

  • Booking.com;

  • Lamoda UA и многие другие.

Если в списке предложенных сайтов пользователь не нашел интересующий его магазин, ему стоит сообщить об этом представителям сервиса, воспользовавшись обратной связью, и TomatoCash предпримет попытку начать сотрудничество с указанной компанией. Сервис работает как с отечественными, так и с иностранными ресурсами.

Если пользователь выкупил только часть заказа, он получит кэшбэк с суммы полученной покупки. В случае возврата товара магазину денежные средства засчитаны не будут.

Что делать, если после оформления заказа кэшбэк не появляется

Информация о возврате части потраченной суммы должна появиться в личном кабинете в течение ближайших двух дней. Если этого не случилось, пользователю стоит обратиться в службу поддержки сервиса, и этот вопрос будет рассмотрен. Кэшбэк может быть не зачислен по различным причинам:

  1. Если пользователь перешел на сайт магазина через TomatoCash, но потом закрыл страницу и повторно зашел на коммерческий ресурс с помощью рекламной ссылки. В такой ситуации часть потраченных денег возвращена не будет. После перехода в магазин, не стоит закрывать страницу сервиса или нажимать на рекламные объявления.

  2. При установке AdBlock или других инструментов, блокирующих рекламу, во время работы с сервисом их стоит отключать.

  3. Покупка может быть не засчитана TomatoCash в случае, когда с момента перехода на сайт прошло много времени. Например, оформляя заказ на Aliexpress, важно, чтобы сервис использовался не ранее, чем 24 часа назад. Спустя сутки необходимо повторно зайти в магазин через него.

  4. Если пользователь зашел в интернет-магазин непосредственно со страницы поисковой выдачи или любым другим способом, не используя при этом сервис, рассчитывать на кэшбэк ему не стоит.

В случае грамотного выполнения процедуры покупки, но неполучения соответствующего уведомления в личном кабинете, пользователь может быть уверен, что служба поддержки разберется в ситуации и поможет ему вернуть часть потраченных денег.

Если не удается подтвердить регистрацию, также стоит обратиться к представителям сайта. Наиболее распространенная ошибка при заполнении формы – неправильный ввод адреса электронной почты, выполняя это действие, пользователям следует быть внимательнее.

Автоматическое отклонение кэшбэка может быть вызвано:

  • отменой заказа;

  • его не выкупом;

  • возвратом продукции магазину;

  • нарушением правил работы с сервисом;

  • несоблюдением особенностей приобретения продукции в конкретном интернет-магазине, которые указаны на его сайте.

При ошибочном отклонении кэшбэка служба поддержки окажет помощь обратившемуся с проблемой пользователю.

Предлагаемый сервис – самый простой и удобный способ сэкономить при совершении покупок в интернете. Огромное количество людей уже пользуется его услугами, следующим довольным покупателем можете стать именно Вы!


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Добавлено: 21 апр 2018 в 19:36, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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