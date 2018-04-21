Дакоте Джонсон понадобится лечение после непростых съемок в фильме «Суспирия»

В 1977 году на свет вышел фильм Дарио Ардженто «Суспирия», который вскоре будут нередко называть вершиной его работы в кинематографе. В нем совмещены детектив и ужасы, что так привлекло зрителей к картине. Явно, съемки для Джессики Харпер, Стефании Казини, Джоан Беннетт и других актеров, сыгравших в фильме, дались нелегко. Теперь на замену оригинала пришел ремейк фильма, в котором сыграли звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон, Хлоя Морец и Тильда Суинтон. У первой съемки оставили неприятный отпечаток в памяти.



В интервью журналу Elle актриса рассказала о том, что ей пришлось пережить на съемках фильма. «Мы были в заброшенном отеле на вершине горы. На его крыше было 30 телефонных столбов, поэтому во всем здании были перепады электричества, и все пугали друг друга. Еще там было очень холодно и сухо. Единственное, что мне помогало, — это масло, которым я каждый вечер мазала свое тело…» — признается звезда.

«Кроме шуток, теперь мне необходимо пройти курс лечения», — призналась она.

Напомним, что фильм «Сусприяи» повествует об истории балетной школы в Германии, в которую приезжает учиться изысканному танцу девушка Сьюзи, которую и сыграла Дакота. Вскоре она узнает, что в доме происходят странные и порой страшные вещи.



Надеемся, реабилитироваться после съемок в картине актрисе поможет также ее возлюбленный, с которым она уже познакомила своих родных. Солист Coldplay встретился с отцом Дакоты — Доном Джонсоном. «Он отличный парень. В любом случае каждый из нас хочет, чтобы их дети были счастливы, и не важно, как это произойдет. Крис талантливый музыкант. Я видел их на концерте в небольшом клубе «Трубадур» в Лос-Анджелесе, моя дочь светилась от счастья,» — рассказал Дон Джонсон журналистам.

Слухи о романтических отношениях между исполнителем и актрисой появились еще в ноябре 2017 года. Их пару раз замечали вместе, но это не могло подтвердить их романа. За пару дней до нового года Дакоту и Криса заметили в аэропорту Шарля де Голля в Париже, что подтверждает их отношения. По данным от инсайдеров, влюбленные провели пару дней в столице. Город они покинули вместе и тщательно скрывались от фотографов.