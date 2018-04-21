Елизавете II исполнилось 92 года

Королеве Великобритании Елизавете II сегодня исполнилось 92 года. День рождения она отметит посещением музыкального концерта, организованного в ее честь, сообщили в пресс-службе Букингемского дворца, передает Associated Press.

Среди выступающих будут Стинг, Том Джонс, Крейг Дэвид и Кайли Миноуг. Торжество пройдет в Королевском Альберт-холле под названием «День рождения королевы».

На мероприятии выступит принц Гарри, накануне сменивший Елизавету II на посту главы Содружества наций.

Глава Великобритании празднует день рождения дважды: 21 апреля она обычно отмечает в кругу семьи, а «официальный день рождения» празднуется во вторую субботу июня.