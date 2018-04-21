"Филадельфия" победила "Питтсбург", "Колорадо" одолел "Нэшвилл" в плей-офф НХЛ

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Хоккеисты "Филадельфии Флайерз" нанесли гостевое поражение "Питтсбург Пингвинз" в пятом матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ.

Игра, прошедшая в пятницу в Питтсбурге, закончилась победой гостей со счетом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0). В составе "Флайерз" отличились Клод Жиру (18-я минута), Вальттери Фильппула (39), Шон Кутюрье (59), Мэтт Рид (60). У хозяев шайбы забросили Брайан Раст (33) и Джейк Гюнцель (37).

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Питтсбурга". Следующий матч состоится в воскресенье в Филадельфии.

В пятой встрече другой серии 1/8 финала плей-офф "Колорадо" на выезде обыграл "Нэшвилл" - 2:1 (0:0, 0:0, 2:1). Счет в серии – 3-2 в пользу "Предаторз".