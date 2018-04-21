Франция обвинила Россию в попытке уничтожить доказательства химатаки в Думе

Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) «до сих пор не имеют доступа к месту химической атаки в Думе», сообщает МИД Франции.

«Это препятствие, — подчеркивают дипломаты, — очевидно, влияет на качество расследования. Вполне вероятно, что оно предназначено для изъятия доказательств и материальных объектов, связанных с химической атакой».

Отмечается, что Франция получила «многочисленные свидетельства» о химических атаках, совершенных в Думе 7 апреля. Их подлинность доказана медицинскими неправительственными организациями, которые обнаружили следы применения химических веществ на людях, а также заключениями французских экспертов, которые подтвердили подлинность «многочисленных фото- и видеоматериалов» с места событий.

Россия же, говорится в заявлении, распространяет противоречивые сообщения о химатаке, чтобы «посеять сомнения и путаницу».

«В один день сообщается, что химическая атака не состоялась, на следующий день она приписывается вооруженным группам, на следующий день ее причиной становятся западные манипуляции», — отмечает МИД Франции.