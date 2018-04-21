ФСБ пресекла деятельность планировавшего теракты в России сторонника ИГ*

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность сторонника ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), который планировал теракты в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что злоумышленник, присягнув главарю группировки Абу Бакру аль-Багдади, находящемуся в Сирии, планировал теракты с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств. В ходе задержания он был ликвидирован сотрудниками ФСБ.

В ведомстве сообщили, что местом совершения терактов могло стать здание правительства Ставропольского края и территориального органа безопасности.

* ИГ, «Исламское государство» - террористическая организация, запрещена в России.