Глава Минстроя допустил реновацию в ряде крупных городов

Реновация помимо Москвы может быть распространена только на крупные города «с высокой инвестиционной привлекательностью земельных участков под жилую застройку». Об этом РБК сообщил министр строительства Михаил Мень.

«Конечно, это Санкт-Петербург. Наверное, Екатеринбург. Возможно, Новосибирск, Краснодар, Ростов, Сочи», — перечислил министр возможных участников региональной программы реновации.

По поручению президента Минстрой разрабатывает законопроект о расселении аварийного жилья. Документ может включать в том числе возможность реновации для крупных городов.

«Если дом расположен в центре города, а инвестиционная привлекательность земли достаточно высокая, то механизмы могут быть прописаны, опираясь на принципы, которые сегодня используются в Москве для реновации», — обозначил Мень границы новой программы.