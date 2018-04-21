Главком ВМФ России провел совещание по созданию атомных многоцелевых подводных лодок новых поколений.

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королёв посетил Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит», где провел рабочее совещание по вопросам создания атомных подводных лодок 5-го и последующих поколений.

В ходе совещания, в работе которого приняли участие генеральный директор СПМБМ «Малахит» Владимир Дорофеев, заместитель Главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук, генеральный конструктор СПМБМ «Малахит» по многоцелевым атомным подводным лодкам и их вооружению Александр Антонов, были обсуждены вопросы создания атомных многоцелевых подводных лодок 5-го и последующих поколений, повышения параметров их скрытности, внедрения в подводное кораблестроение роботизированных систем.

Также, участники совещания под руководством Адмирала Владимира Королёва обсудили ход строительства атомных многоцелевых подводных 4-го поколения «Ясень-М».

После завершения совещания, Главком ВМФ осмотрел научно-производственную базу и современный музей бюро «Малахит».

Справочно:

Бюро № 143 было создано 31 марта 1948 года Постановлением Совета Министров СССР и ЦК КПСС. Его задачей была определена разработка скоростных подводных лодок с нетрадиционной энергетикой. После ряда преобразований и переименований предприятие получило свое современное название — АО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»».

За 70 лет работы «Малахит» выполнил свыше 50 проектов, по котором построено более 300 подводных лодок, в том числе 100 — с атомной энергетической установкой.