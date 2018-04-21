Госдеп сообщил о пытках в Донбассе и цензуре на Украине

В Госдепартаменте США выпустили доклад (.pdf) о нарушениях прав человека на Украине, включая неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, а также в Крыму.

В докладе отмечается, что «силы, возглавляемые Россией в Донбассе, ответственны за политически мотивированные исчезновения людей, пытки и незаконное содержание под стражей». Также с их стороны имеют место «ограничение свободы слова и собраний, ограничение на пересечение линии соприкосновения в Донбассе, а также на поставки гуманитарной помощи» в регион.

Подобные обвинения выдвинуты и против украинских властей.

Их обвиняют, в частности, «в незаконных убийствах и политически мотивированных исчезновениях в контексте конфликта в Донбассе», а также пытках, произвольных задержаниях, отсутствии независимых судов.

«Другие нарушения включают в себя коррупцию в правительстве, цензуру, блокировку сайтов, неспособность правительства привлечь к ответственности виновных в насилии в отношении журналистов и антикоррупционных активистов, этнических и сексуальных меньшинств», — говорится в документе.

Среди нарушений в Крыму, который Госдеп называет «оккупированным Россией», отмечены пытки, похищения и «обстановка безнаказанности».