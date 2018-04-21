Госстат: больше всего ананасов Украина продала Польше и Беларуси

В январе-феврале 2018 года больше всего ананасов Украина поставила в Польшу и Беларусь. Об этом передает УНН, ссылаясь на данные Государственной службы статистики.

За два месяца текущего года Украина экспортировала в Польшу ананасов на 6,4 тысячи долларов, в Беларусь — на 1,6 тысячи долларов.

Всего в январе-феврале экспортировано украинских ананасов на 8,8 тысяч долларов.

За этот же период больше всего ананасов Украина купила в Таиланде (на 1 млн 160,5 тысяч долларов).

Ранее МЭРТ назвало страны, в которые больше всего вырос украинский экспорт.

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