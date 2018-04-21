Грудь Полины Гагариной в прозрачном комбинезоне собрала сотни негативных комментариев

Полина Гагарина опубликовала на своей странице в instagram фото себя в полупрозрачном комбинезоне. Пост певицы вызвал шквал критики в ее адрес. Многие фалловеры сочли наряд Гагариной неудачным.
Дело в том, что лиф комбинезона выполнен из прозрачной ткани, через которую просвечивает грудь матери двоих детей – Полины Гагариной. Снимок собрал более 150 тысяч лайков, однако комментарии по большому счету нелестные.
Орфография и пунктуация в комментариях сохранены.
«Грудь лучше бы приподнять»
«Ужасная фотография»
«Костюм на свалку»
«Ну я понима конечно речь по фото не о груди,но комбез здесь в этом месте очень навредил, сорри»
«комбез классный,но с грудью нужно было что сделать»
«Вот некрасиво же..видно грудной отдел, как на снимке флюрографии)))А голос, песни Полины, красотка»
«Комбез делает старушкино тело с головой девушки»
Предлагаем своим читателям самим оценить грудь Полины Гагариной в прозрачном комбинезоне