Грудь Полины Гагариной в прозрачном комбинезоне собрала сотни негативных комментариев

Полина Гагарина опубликовала на своей странице в instagram фото себя в полупрозрачном комбинезоне. Пост певицы вызвал шквал критики в ее адрес. Многие фалловеры сочли наряд Гагариной неудачным.

Дело в том, что лиф комбинезона выполнен из прозрачной ткани, через которую просвечивает грудь матери двоих детей – Полины Гагариной. Снимок собрал более 150 тысяч лайков, однако комментарии по большому счету нелестные.

Орфография и пунктуация в комментариях сохранены.

«Грудь лучше бы приподнять»

«Ужасная фотография»

«Костюм на свалку»

«Ну я понима конечно речь по фото не о груди,но комбез здесь в этом месте очень навредил, сорри»

«комбез классный,но с грудью нужно было что сделать»

«Вот некрасиво же..видно грудной отдел, как на снимке флюрографии)))А голос, песни Полины, красотка»

«Комбез делает старушкино тело с головой девушки»

Предлагаем своим читателям самим оценить грудь Полины Гагариной в прозрачном комбинезоне