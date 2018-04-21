Гуманитарный кризис на востоке Украины является «самым старым» в мире:-ООН

Украина стала мировым лидером по числу жертв подрыва на минах. Об этом говорится в сообщении Организации Объединенных Наций в Twitter.

«Страна стала мировым лидером по числу жертв подрыва на минах», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что гуманитарный кризис на востоке Украины является «самым старым» в мире. Треть из всех затронутых людей (1,3 млн человек) старше 60 лет.

«Из общего числа пострадавших в результате конфликта людей (4,4 млн) 3,4 млн нуждаются в гуманитарной помощи и защите. Из них 1,8 млн проживают на неподконтрольных Киеву территориях; 0,6 млн на линии соприкосновения; 1 млн — в районах под контролем Киева. Число ВПЛ=1,6 млн», — отмечено в сообщении.