Heinz начнет продавать в Америке смесь кетчупа и майонеза

На американском рынке к концу года появится смесь из кетчупа и майонеза под названием «Майочуп».

Новый продукт выпустит компания Heinz. Соус будет стоить около 3 долларов.

Ранее компания запустила в твиттре голосование «Хотите "Майочуп" в магазинах?». Компания обещала выпустить соус в продажу, если «за» проголосуют более 500 тысяч человек.

К моменту окончания конкурса за новый соус высказались около 512 тысяч пользователей (55% участников). Остальные 45% заявили, что против нововведения.

Want #mayochup in stores? 500,000 votes for “yes” and we’ll release it to you saucy Americans.

— Heinz Ketchup (@HeinzKetchup_US) 11 апреля 2018 г.