Хоккеист ЦСКА Марченко верит, что армейцы еще могут выиграть Кубок Гагарина

Хоккеист московского ЦСКА Алексей Марченко верит, что его команда может победить "Ак Барс" в финале Кубка Гагарина, несмотря на то что казанский клуб ведет в серии со счетом 3-1.

"Думаю, да. Надо выиграть все матчи, мы пока победили в одном", - сказал Марченко журналистам, отвечая на вопрос, может ли ЦСКА спасти серию.

"Первый период здорово начали, заработали много большинства. Надо было реализовывать такие моменты. Не хватило гола. Стараемся, бросаем по воротам, какие-то разные комбинации (проводим), но пока не получается (реализовать большинство). Мы хотим забить. В любом случае надо выигрывать еще три матча", - добавил защитник.

ЦСКА в пятницу проиграл "Ак Барсу" (1:3) дома в четвертом матче финала Кубка Гагарина. Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу казанского клуба. Следующий матч состоится 22 апреля в Казани.