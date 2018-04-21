Инспекторы ОЗХО смогли собрать образцы в Думе

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) посетили одно из мест в сирийском городе Дума, где, согласно сообщениям, могла произойти химическая атака.

Как сообщает пресс-служба ОЗХО, инспекторы на месте собрали образцы для анализа.

Они будут направлены в одну из уполномоченных лабораторий организации.

«ОЗХО проведет оценку ситуации и рассмотрит будущие шаги, включая еще один возможный визит в Думу», — говорится в сообщении организации.

По утверждениям неправительственных организаций, оппозиционных сирийскому президенту Башару Асаду, 7 апреля его войска провели химическую атаку в Думе. В результате могли погибнуть более 70 человек.

В ответ на предполагаемую атаку США, Великобритания и Франция ударили ракетами по трем объектам в Сирии, предположительно, связанным с производством химоружия.

Дамаск и Москва настаивают на том, что химическая атака была постановкой.