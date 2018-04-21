Избавление от наркозависимости – первые шаги

Для избавления от наркозависимости к специалистам чаще обращаются родные и близкие, нежели сам зависимый. Призывы о помощи в последнее время все чаше звучат от родителей подростков. Как можно раньше определить зависимость, и принять меры на ранней стадии очень важно. Выявить наркозависимых самостоятельно можно, если обратить внимание на их поведение: частое изменение настроения, болтливость, изменение сна, снижение или увеличение аппетита. Важны и внешние признаки: следы от инъекций, покраснение глаз, расширенный или суженый зрачок, круги под глазами и изменения цвета кожи. Круг общения у таких людей обычно тоже специфический. Они часто разговаривают по телефону, используя только им известные выражения. Всё это должно не просто насторожить, а заставить бить тревогу.

В домашних условиях избавится от наркозависимости невозможно. Не нужно верить мифам и сказкам о том, что кто-то сам завязал. На пути к избавлению от тяги желание самого наркозависимого и помощь его окружения играют огромную роль. Необходимое условие, чтобы избавление от наркозависимости в Брянске прошло успешно – социальная поддержка.

Помощь близкому человеку нужно начинать с доверительной беседы, убедившись что он не находится в состоянии ломки. Акцент нужно расставить на том, что вам не безразлична судьба зависимого, и вы за него переживаете. Употребление в разговоре обвинений лучше избежать, а фразы о вреде здоровью исключить. Он и сам знает что наносит себе вред. Так вы ничего не добьётесь, а только вызовете раздражение. Эмоции стоит отбросить прочь. Будете умолять или угрожать – вызовете либо страх, либо чувство вины. Больной уйдёт в себя и постарается избежать разговора.

После успешной беседы визит к специалисту уже не будет таким сложным решением для зависимого. Вместе вы составите индивидуальную программу лечения и реабилитации. Выполнив все условия, зависимый возвращается в жизнь без наркотиков с новыми взглядами и принципами.