Кабмин выступает за контроль операций с криптовалютами на суммы свыше 600 тысяч рублей

Правительство РФ поддержало законопроект о цифровых финансовых активах, но призывает доработать некоторые его статьи, говорится в соответствующем отзыве на законопроект.

«Законопроектом предусматривается определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их понятий исходя из обязательности рубля в качестве единственного законного платёжного средства в России, а также регулирование публичного привлечения денежных средств и криптовалют путём размещения токенов по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг», — говорится в документе. Читайте по теме

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Кроме того, кабмин выразил обеспокоенность отсутствием механизма идентификации владельцев цифровых активов.

«Отсутствие механизма установления собственников цифровых финансовых активов и лиц, ответственных за функционирование систем цифровых финансовых активов, не позволит противодействовать криминализации данной сферы и использованию названных активов в противоправных целях, а также обеспечить защиту соответствующих прав собственности», — говорится в сообщении.

Также правительство предлагает предусмотреть в законопроекте возможность проведения оператором обмена цифровыми финансовыми активами упрощенной идентификации владельцев цифровых кошельков дистанционным способом. Кроме того, в кабмине считают целесообразным дополнительно урегулировать вопрос, связанный с правом иностранных инвесторов перечислять криптовалюты на кошелек эмитента в обмен на токены российского эмитента. Предполагается, что подобная мера позволит повысить инвестиционную привлекательность российских проектов.

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