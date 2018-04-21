Кадыров пригласил будущего главу Госдепа в чеченскую тюрьму

Показать меню
Актуально
В Екатеринбурге началась подготовка легендарного танка Т-34, который возглавит - 20:32 В Екатеринбурге началась подготовка легендарного танка Т-34, который возглавит механизированную колонну на военном параде 9 мая НАТО хочет наладить диалог с Россией - 20:35 НАТО хочет наладить диалог с Россией Сергей Аксёнов рассказал, когда первые автомобили проедут по Крымскому мосту - 20:53 Сергей Аксёнов рассказал, когда первые автомобили проедут по Крымскому мосту Зейна Малика заметили у апартаментов Джиджи Хадид - 21:46 Зейна Малика заметили у апартаментов Джиджи Хадид Эван Рэйчел Вуд добилась равноправия судом - 21:46 Эван Рэйчел Вуд добилась равноправия судом Пэрис Хилтон об измене Тристана Томпсона - 21:46 Пэрис Хилтон об измене Тристана Томпсона Далалоян победил в многоборье на ЧР по спортивной гимнастике - 22:00 Далалоян победил в многоборье на ЧР по спортивной гимнастике Лавров: «Ряд игроков» пытается помешать работе миссии ОЗХО в сирийской Думе - 22:04 Лавров: «Ряд игроков» пытается помешать работе миссии ОЗХО в сирийской Думе Дуров: Telegram остается доступным в РФ несмотря на блокировку - 22:11 Дуров: Telegram остается доступным в РФ несмотря на блокировку Дело судна "Норд": задержанный экипаж уже вернулся в Крым - 22:35 Дело судна Сотрудников МИД эвакуируют после сообщения о минировании здания - 22:39 Сотрудников МИД эвакуируют после сообщения о минировании здания Посольство РФ призвало Британию снять цензуру по «делу Скрипаля» - 22:46 Посольство РФ призвало Британию снять цензуру по «делу Скрипаля» МИД РФ допустил прекращение прямых перелетов в США - 22:46 МИД РФ допустил прекращение прямых перелетов в США На экс-замглавы ФСИН завели дело о взятке - 22:46 На экс-замглавы ФСИН завели дело о взятке Мединский открыл ММКФ дифирамбом российскому кино - 22:46 Мединский открыл ММКФ дифирамбом российскому кино Сирия запросила у РФ инвестиции в строительство жилья - 22:46 Сирия запросила у РФ инвестиции в строительство жилья
» » Кадыров пригласил будущего главу Госдепа в чеченскую тюрьму

Кадыров пригласил будущего главу Госдепа в чеченскую тюрьму


Добавлено: 21 апр 2018 в 18:53, Категория: Новости на сегодня
Кадыров пригласил будущего главу Госдепа в чеченскую тюрьму

Об этом глава Чечни сообщил на своей официальной страничке в «телеграм», комментируя доклад о якобы нарушениях прав человека в пенитенциарных учреждениях в республике.

«Лицемерие Госдепа США не знает границ. В этом я никогда не сомневался, но в очередной раз убедился в правоте данного мнения, ознакомившись с разделом ежегодного доклада Госдепа о правах человека в мире.

Исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан в ходе презентации доклада призвал „обратить внимание на безнаказанность нарушений прав человека в Чечне”.

Я со всей ответственностью отвечаю господину Джону Салливану, что в его утверждениях о нарушении прав человека в Чечне и, тем более, безнаказанности, нет и доли правды.

Более того, могу сказать, что в вопросах соблюдения фундаментальных прав человека ситуация в Чечне существенно лучше, чем в Соединенных Штатах Америки.

В Чечне, которая совсем недавно подверглась массированной атаке международных террористов, подготовленных и финансируемых западными спецслужбами, в полном объеме восстановлены мир, стабильность, порядок.

Жители республики забыли, что такое уличная преступность, грабежи, убийства, изнасилования, похищения людей. В Чечне, как нигде в мире, обеспечивается равенство по национальным, религиозным признакам. Успешно решаются вопросы доступа к получению образования, медицинской помощи, достойного человека жилья.

Я приглашаю будущего госсекретаря США посетить следственный изолятор в Грозном и колонию в Наурском районе. Если условия содержания подследственных и лишенных свободы граждан, не лучше, чем в тюрьмах США, я публично принесу свои извинения. Но знаю, что сделать это мне никогда не придется.

Видимо, Джон Салливан перепутал ситуацию в Чечне с ситуацией в Америке.

В правительстве самой богатой страны мира всего один темнокожий министр. Это Бен Карсон. Представитель США в ООН Никки Хейли, индуска по национальности, ради карьерного роста вынуждена была поменять своё имя на американский лад, хотя является Нимрата Никки Рандхава Хейли.

Соединенные Штаты завезли из Африки десятки миллионов женщин, мужчин, детей, обратили их в рабство, эксплуатировали на плантациях, обращались с ними хуже, чем с животными.

И сегодня потомки африканцев лишены элементарных прав на свободу слова, доступа к образованию, карьерного роста, неприкосновенности жизни. Их загнали в гетто, вынуждают существовать на жалкие пособия. Их жизни ничего не стоят. Любой полицейский стреляет в афроамериканца и не несет за это ответственности.

Расовая дискриминация скрывается за лицемерной политикой о равных правах всех американцев. Бывший президент Барак Обама и десяток — другой иных политиков и бизнесменов являются проектом для создания видимости равенства прав. На самом деле не Обама управлял Америкой, а сильные управляли им.

Особой историей следует считать систематические массовые убийства детей в американских школах. Власти США не в состоянии защитить школьников от насильников и убийц.

Бессовестным выглядит „обеспокоенность” США о правах человека в России в целом. Разве заботой о благополучии граждан России продиктованы бесчисленные санкции США против российских компаний, в которых работают миллионы человек? В Вашингтоне стремятся вызвать в России экономический кризис, лишить рабочих заработной платы, обречь их на жалкое существование.

Этого не будет! Мы сумеем достойно выйти из ситуации! А Джона Салливана прошу, хотя бы не смешить народ баснями заботы о правах человека».


Материалы по теме:

Кадыров ответил на сообщения о нарушениях прав человека в Чечне
Представитель Госдепа не смог обойти вопрос российского журналиста о нарушении прав турецких СМИ
Китай опубликовал ответный доклад о нарушениях прав человека в США
Китай разоблачил США в ответ на доклад Госдепа
Добавлено: 21 апр 2018 в 18:53, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Минздрав назвал критику Володина в свой адрес ошибочной

Минздрав назвал критику Володина в свой адрес ошибочной

Крымский культурно-информационный центр откроют в Китае

Крымский культурно-информационный центр откроют в Китае

МИД Франции обвинил Россию в публикации противоречивых сведений по ситуации в Сирии

МИД Франции обвинил Россию в публикации противоречивых сведений по ситуации в Сирии

Усманов об уходе тренера Венгера: печальный день в истории

Усманов об уходе тренера Венгера: печальный день в истории "Арсенала"

Новости России
еще новости
Собянин предупредил Москвичей о возвращении урагана

Собянин предупредил Москвичей о возвращении урагана

Российская велогонщица Плужникова погибла в аварии под Краснодаром

Российская велогонщица Плужникова погибла в аварии под Краснодаром

ФСБ пресекла деятельность планировавшего теракты в России сторонника ИГ*

ФСБ пресекла деятельность планировавшего теракты в России сторонника ИГ*

Подозреваемого в связях с террористами через Telegram арестовали в Петербурге

Подозреваемого в связях с террористами через Telegram арестовали в Петербурге

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Грудь Полины Гагариной в прозрачном комбинезоне собрала сотни негативных комментариев

Грудь Полины Гагариной в прозрачном комбинезоне собрала сотни негативных комментариев

Саше Черно стыдно за своих подписчиков

Саше Черно стыдно за своих подписчиков

Первенец Кейт Миддлтон и принца Уильяма: жизнь принца Джорджа с момента рождения и до наших дней

Первенец Кейт Миддлтон и принца Уильяма: жизнь принца Джорджа с момента рождения и до наших дней

Саша Гобозов считает, что Настя Кочервей долго на проекте не задержится

Саша Гобозов считает, что Настя Кочервей долго на проекте не задержится

Новости политики
еще новости
«Популяризаторы секса» научат москвичей гендерным «удовольствиям»

«Популяризаторы секса» научат москвичей гендерным «удовольствиям»

«Пусть Грузия и Украина воюют с Россией»: Американских парней на убой не пошлют

«Пусть Грузия и Украина воюют с Россией»: Американских парней на убой не пошлют

Крымские татары умирают в СИЗО Симферополя неестественной смертью, - Правозащитники

Крымские татары умирают в СИЗО Симферополя неестественной смертью, - Правозащитники

США аукнется: Пушков прокомментировал решение Анкары вывести золотой запас

США аукнется: Пушков прокомментировал решение Анкары вывести золотой запас

Новости экономики
еще новости
Повышение минималки: в МВФ сделали резкое заявление

Повышение минималки: в МВФ сделали резкое заявление

В Китае объявили, что санкции США не влияют на российско-китайский бизнес

В Китае объявили, что санкции США не влияют на российско-китайский бизнес

России предложили временно национализировать «Русал»

России предложили временно национализировать «Русал»

Трамп назвал условия для введения новых санкций против России

Трамп назвал условия для введения новых санкций против России

Новости общества
еще новости
В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парадных расчётов

В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парадных расчётов

Срочное сообщение поступило от МГБ ЛНР: готовится химическая диверсия

Срочное сообщение поступило от МГБ ЛНР: готовится химическая диверсия

В Сирии прицельным выстрелом убит корреспондент ЧГТРК

В Сирии прицельным выстрелом убит корреспондент ЧГТРК "Грозный"

Военные инженеры из Башкирии восстановили дорожное сообщение на реке в Саратовской области

Военные инженеры из Башкирии восстановили дорожное сообщение на реке в Саратовской области

Происшествия
еще новости
Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

В московском детсаду малыши выпили растворитель вместо воды

В московском детсаду малыши выпили растворитель вместо воды

Главарь ячейки ИГ* в Ростовской области взорвал себя при задержании

Главарь ячейки ИГ* в Ростовской области взорвал себя при задержании

Кабриолет за 10 млн рублей разбился в ДТП в Сочи

Кабриолет за 10 млн рублей разбился в ДТП в Сочи

Новости Украины
еще новости
В Госдепе озвучили наибольшие нарушения прав человека в Украине

В Госдепе озвучили наибольшие нарушения прав человека в Украине

Медики заявили, что ежедневный душ вреден для здоровья

Медики заявили, что ежедневный душ вреден для здоровья

Боевики устроили стрельбу из танков в районе Павлополя

Боевики устроили стрельбу из танков в районе Павлополя

«Оккупация продолжается…» В сети появилась видеопрогулка по Горловке

«Оккупация продолжается…» В сети появилась видеопрогулка по Горловке

Мировые новости
еще новости
В госпитале Днепра скончался молодой боец АТО

В госпитале Днепра скончался молодой боец АТО

Ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь

Ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь

Рейтинг президента Российской Федерации снизился на семь процентов

Рейтинг президента Российской Федерации снизился на семь процентов

Болтон назвал российскому послу условия улучшения отношений с США

Болтон назвал российскому послу условия улучшения отношений с США




Лента новостей
"Рубин" и "Ростов" сыграли вничью в чемпионате России - 18:39 Грудь Полины Гагариной в прозрачном комбинезоне собрала сотни негативных комментариев - 18:27 Грудь Полины Гагариной в прозрачном комбинезоне собрала сотни негативных комментариевКНДР переключится с ядерных испытаний на строительство «социалистической экономики», — BBC - 18:25 КНДР переключится с ядерных испытаний на строительство «социалистической экономики», — BBCСаше Черно стыдно за своих подписчиков - 18:14 Саше Черно стыдно за своих подписчиковТарпищев: итог первого дня матча Fed Cup с Латвией закономерен и оптимистичен - 17:49 Тарпищев: итог первого дня матча Fed Cup с Латвией закономерен и оптимистиченРоссийская велогонщица Плужникова погибла в аварии под Краснодаром - 17:42 Российская велогонщица Плужникова погибла в аварии под КраснодаромМедики заявили, что ежедневный душ вреден для здоровья - 17:28 Медики заявили, что ежедневный душ вреден для здоровьяСторонник ИГ планировал теракт в здании правительства Ставрополья - 17:26 Сторонник ИГ планировал теракт в здании правительства СтавропольяВ Пулково задержали двух летевших из Дубая дебоширов - 17:25 В Пулково задержали двух летевших из Дубая дебошировПри крушении легкомоторного самолета в Хакасии погибли двое - 17:25 При крушении легкомоторного самолета в Хакасии погибли двоеЧисло задержанных в Ереване перевалило за сотню - 17:24 Число задержанных в Ереване перевалило за сотнюЕлизавете II исполнилось 92 года - 17:24 Елизавете II исполнилось 92 годаУмерла легендарная актриса Нина Дорошина — стали известны подробности - 17:02 Умерла легендарная актриса Нина Дорошина — стали известны подробностиМИД Украины: влияние Москвы на Будапешт растет - 16:42 МИД Украины: влияние Москвы на Будапешт растет
Последние новости
В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парадных расчётов - 20:04 В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парадных расчётов Госстат: больше всего ананасов Украина продала Польше и Беларуси - 20:00 Госстат: больше всего ананасов Украина продала Польше и Беларуси О продакшн студиях - 19:56 О продакшн студиях Срочное сообщение поступило от МГБ ЛНР: готовится химическая диверсия - 19:49 Срочное сообщение поступило от МГБ ЛНР: готовится химическая диверсия Бизнес с компанией Юнибрайт - 19:44 Бизнес с компанией Юнибрайт Страны G20 (Большой двадцатки) собираются регулировать криптовалюты сообща - 19:42 Страны G20 (Большой двадцатки) собираются регулировать криптовалюты сообща Отдых в Феодосии - 19:39 Отдых в Феодосии Что такое кэшбэк - 19:36 Что такое кэшбэк Собянин предупредил Москвичей о возвращении урагана - 19:35 Собянин предупредил Москвичей о возвращении урагана Несколько человек пострадали из-за непогоды в Москве - 19:30 Несколько человек пострадали из-за непогоды в Москве На Кубани 17-летний водитель насмерть сбил велогонщицу - 19:29 На Кубани 17-летний водитель насмерть сбил велогонщицу Инспекторы ОЗХО смогли собрать образцы в Думе - 19:28 Инспекторы ОЗХО смогли собрать образцы в Думе Кадыров пригласил будущего главу Госдепа в чеченскую тюрьму - 18:53 Кадыров пригласил будущего главу Госдепа в чеченскую тюрьму
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"