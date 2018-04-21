Кадыров пригласил будущего главу Госдепа в чеченскую тюрьму

Об этом глава Чечни сообщил на своей официальной страничке в «телеграм», комментируя доклад о якобы нарушениях прав человека в пенитенциарных учреждениях в республике.

«Лицемерие Госдепа США не знает границ. В этом я никогда не сомневался, но в очередной раз убедился в правоте данного мнения, ознакомившись с разделом ежегодного доклада Госдепа о правах человека в мире.

Исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан в ходе презентации доклада призвал „обратить внимание на безнаказанность нарушений прав человека в Чечне”.

Я со всей ответственностью отвечаю господину Джону Салливану, что в его утверждениях о нарушении прав человека в Чечне и, тем более, безнаказанности, нет и доли правды.

Более того, могу сказать, что в вопросах соблюдения фундаментальных прав человека ситуация в Чечне существенно лучше, чем в Соединенных Штатах Америки.

В Чечне, которая совсем недавно подверглась массированной атаке международных террористов, подготовленных и финансируемых западными спецслужбами, в полном объеме восстановлены мир, стабильность, порядок.

Жители республики забыли, что такое уличная преступность, грабежи, убийства, изнасилования, похищения людей. В Чечне, как нигде в мире, обеспечивается равенство по национальным, религиозным признакам. Успешно решаются вопросы доступа к получению образования, медицинской помощи, достойного человека жилья.

Я приглашаю будущего госсекретаря США посетить следственный изолятор в Грозном и колонию в Наурском районе. Если условия содержания подследственных и лишенных свободы граждан, не лучше, чем в тюрьмах США, я публично принесу свои извинения. Но знаю, что сделать это мне никогда не придется.

Видимо, Джон Салливан перепутал ситуацию в Чечне с ситуацией в Америке.

В правительстве самой богатой страны мира всего один темнокожий министр. Это Бен Карсон. Представитель США в ООН Никки Хейли, индуска по национальности, ради карьерного роста вынуждена была поменять своё имя на американский лад, хотя является Нимрата Никки Рандхава Хейли.

Соединенные Штаты завезли из Африки десятки миллионов женщин, мужчин, детей, обратили их в рабство, эксплуатировали на плантациях, обращались с ними хуже, чем с животными.

И сегодня потомки африканцев лишены элементарных прав на свободу слова, доступа к образованию, карьерного роста, неприкосновенности жизни. Их загнали в гетто, вынуждают существовать на жалкие пособия. Их жизни ничего не стоят. Любой полицейский стреляет в афроамериканца и не несет за это ответственности.

Расовая дискриминация скрывается за лицемерной политикой о равных правах всех американцев. Бывший президент Барак Обама и десяток — другой иных политиков и бизнесменов являются проектом для создания видимости равенства прав. На самом деле не Обама управлял Америкой, а сильные управляли им.

Особой историей следует считать систематические массовые убийства детей в американских школах. Власти США не в состоянии защитить школьников от насильников и убийц.

Бессовестным выглядит „обеспокоенность” США о правах человека в России в целом. Разве заботой о благополучии граждан России продиктованы бесчисленные санкции США против российских компаний, в которых работают миллионы человек? В Вашингтоне стремятся вызвать в России экономический кризис, лишить рабочих заработной платы, обречь их на жалкое существование.

Этого не будет! Мы сумеем достойно выйти из ситуации! А Джона Салливана прошу, хотя бы не смешить народ баснями заботы о правах человека».