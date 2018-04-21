Кейт Миддлтон переехала в Лондон в ожидании родов

До рождения третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон остаются считанные дни: по официальным данным дата родов Кейт Миддлтон придется на день Святого Георгия, 23 апреля.В больнице Святой Марии, частном крыле Линдо, уже все готово для прибытия герцогини Кембриджской. Кроме того, источники королевского дворца сообщают, что Кейт переехала в Лондон, чтобы иметь возможность добраться до больницы в случае начала схваток.Последние недели герцогиня жила в доме родителей (Майкла и Кэрол Миддлтон) в Баклбери, а затем они с Уильямом переехали в собственный особняк в Сандрингеме. Их поместье находится в 185 километрах от Лондона, поэтому несколько дней назад Кейт решила пожить на последних сроках в Букингемском дворце. Дорога от него до больницы займет менее получаса.Напомним, что о третьей беременности Кейт Миддлтон сообщили в сентябре прошлого года. Сейчас у герцога и герцогини Кембриджских двое детей — 4-летний Джордж и почти 3-летняя Шарлотта.