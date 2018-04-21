Кейт Миддлтон переехала в Лондон в ожидании родов

До рождения третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон остаются считанные дни: по официальным данным дата родов Кейт Миддлтон придется на день Святого Георгия, 23 апреля.
В больнице Святой Марии, частном крыле Линдо, уже все готово для прибытия герцогини Кембриджской. Кроме того, источники королевского дворца сообщают, что Кейт переехала в Лондон, чтобы иметь возможность добраться до больницы в случае начала схваток.
Последние недели герцогиня жила в доме родителей (Майкла и Кэрол Миддлтон) в Баклбери, а затем они с Уильямом переехали в собственный особняк в Сандрингеме. Их поместье находится в 185 километрах от Лондона, поэтому несколько дней назад Кейт решила пожить на последних сроках в Букингемском дворце. Дорога от него до больницы займет менее получаса.
Напомним, что о третьей беременности Кейт Миддлтон сообщили в сентябре прошлого года. Сейчас у герцога и герцогини Кембриджских двое детей — 4-летний Джордж и почти 3-летняя Шарлотта.