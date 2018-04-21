Ким Чен Ын заморозил ядерную программу КНДР

КНДР замораживает ядерные и ракетные испытания. Об этом объявил лидер страны Ким Чен Ын.

«С 21 апреля КНДР приостанавливает ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет», — цитирует Yonhap сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Кроме этого «КНДР также закроет ядерный полигон [Пунгери] на севере страны, чтобы гарантировать выполнение данного обещания по свертыванию программы», — говорится в послании Ким Чен Ына.

Такое решение было принято 20 апреля на заседании ЦК Трудовой партии Северной Кореи на фоне подготовки к переговорам главы КНДР с руководителем Южной Кореи Мун Чжэ Ином (встреча состоится в апреле) и президентом США Дональдом Трампом.