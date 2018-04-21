Глава японского министерства иностранных дел Таро Коно выразил мнение, что Северная Корея должна провести полную бесповоротную денуклеаризацию до 2020 года. Об этом 21 апреля сообщило издание Nikkey.

Коно считает, что при других обстоятельствах режим в КНДР не изменится. Названные временные рамки он обосновал тем, что в этот период времени у власти в Японии, Соединенных Штатах и Южной Корее останутся нынешние лидеры.

Накануне в Японии и Южной Корее поприветствовали заявление о прекращении ядерных и ракетных испытаний в КНДР. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что это хорошая новость для всего мира.

Тем временем министр обороны Японии Ицунори Онодэра считает, что пока рано ослаблять давление на Северную Корею, отмечая, что тем не менее заявление существенное.