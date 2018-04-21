КНДР переключится с ядерных испытаний на строительство «социалистической экономики», — BBC

Северная Корея завершит свои ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, сообщает BBC со ссылкой на северокорейские источники.

В ядерных тестах «больше нет необходимости», так как Пхеньян «проверил» свои ядерные возможности и намерен перейти к строительству «социалистической экономики», заявил лидер страны Ким Чен Ын.

С 21 апреля Северная Корея прекратит испытания ядерного оружия и запуски межконтинентальных баллистических ракет, сообщает BBC со ссылкой на информацию северокорейских СМИ. По словам лидера страны Ким Чен Ына, в тестах больше нет необходимости, так как Пхеньян «проверил» свой ядерный потенциал. Это «неожиданное заявление» прозвучало накануне подготовки исторических переговоров Пхеньяна с Южной Кореей и США.

Ким Чен Ын планирует встретиться со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином на следующей неделе, а в июне с президентом США. Как напоминает издание, Южная Корея и США оказывали давление на Пъеньян с целью ядерного разоружения и положительно отреагировали на последние шаги северокорейских властей.

«Это очень хорошие новости для Северной Кореи и всего мира — большой прогресс», — заявил на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп.

А в четверг американский лидер заявил, что для Северной Кореи «откроются светлые перспективы, когда она достигнет ядерного разоружения».

В свою очередь, представитель президента Южной Кореи назвал шаги Пхеньяна «значительным прогрессом». «Это также станет вкладом в создание очень позитивной атмосферы для успешного проведения предстоящей встречи между Севером и Югом и Севером и США», — заявили в администрации Мун Чжэ Ина.

Решение о прекращении запусков ядерных ракет было принято во время заседания центрального комитета правящей партии Северной Кореи. Как заявил Ким Чен Ын, «испытательный полигон для ядерного оружия завершил свою миссию». При этом, несмотря на прекращение испытаний, Пхеньян не планирует избавляться от своего ядерного оружия. По данным северокорейских СМИ, решение руководства страны связано со стремление добиться экономического роста. Ким Чен Ын призвал «сконцентрировать все усилия на создании социалистической экономики», резюмирует BBC.