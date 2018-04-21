"Лагуна" и "Аврора" не открыли счет в первом матче финала женского ЧР по мини-футболу

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пензенская "Лагуна" и петербургская "Аврора" сыграли вничью в первом финальном матче плей-офф чемпионата России по мини-футболу среди женских команд.

Встреча, прошедшая в Пензе в субботу, завершилась со счетом 0:0. Ответный матч пройдет 27 апреля в Санкт-Петербурге.

Как отмечается в пресс-релизе Ассоциации мини-футбола России (АМФР), матч в Пензе посетил официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, волк Забивака. Он развлекал публику перед игрой и во время тайм-аутов. Однако даже его присутствие не помогло зрителям увидеть забитые мячи.

Также в субботу прошел первый матч серии за третье место, в котором подмосковная "Снежана-Котельники" принимала столичный "МосПолитех". Встреча завершилась вничью – 1:1, у хозяек отличилась Алина Ефипова (29-я минута), у гостей - Татьяна Дерипаско (18). Ответная игра пройдет на площадке "МосПолитеха" 27 апреля.

