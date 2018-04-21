Летающие тарелки в небе над Нью-Джерси наблюдали 2 тысячи американцев

В небе над американским городом Трентоном, штат Нью-Джерси, появились сразу три неопознанных летающих объекта. Свидетелями этого стали 2 тысячи местных жителей.

Как сообщает источник, ссылаясь на заявление уфологов из агентства MUFON, размещенное на их официальном сайте, известный охотник за НЛО Джефф Уоллес смог запечатлеть на фотокамеру странные летающие тарелки, которые час бесшумно парили в небе на Трентоном.

С 1930 года это первый случай, когда огромное количество людей смогли стать свидетелями появления НЛО. Уфологи полагают, что далее отрицать существование пришельцев просто бессмысленно.