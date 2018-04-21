"Лион" разгромил "Дижон" и продлил беспроигрышную серию в чемпионате Франции

Показать меню
Актуально
Натуральные густые ресницы – это возможно? - 01:07 Натуральные густые ресницы – это возможно? Трамп заявил, что Помпео "поладил" с Ким Чен Ыном - 01:32 Трамп заявил, что Помпео СМИ: Баскская террористическая группировка ЭТА объявит о самороспуске - 01:42 СМИ: Баскская террористическая группировка ЭТА объявит о самороспуске Отличные средства для охраны объектов - 01:55 Отличные средства для охраны объектов Купить велосипед в интернет магазине просто - 01:55 Купить велосипед в интернет магазине просто Солнцезащитные очки от лучших брендов - 01:55 Солнцезащитные очки от лучших брендов "Спортинг" по пенальти победил "Порту" и вышел в финал Кубка Португалии - 01:56 «Такое может произойти в России, но не у нас» — постпред Британии ответила - 02:00 «Такое может произойти в России, но не у нас» — постпред Британии ответила на российские заявления по Солсбери Крис Прэтт эмоционально высказался о расставании с Анной Фарис: "Развод – - 02:07 Крис Прэтт эмоционально высказался о расставании с Анной Фарис: «Протон-М» с военным спутником стартовал с «Байконура» - 02:14 «Протон-М» с военным спутником стартовал с «Байконура» Теорию эволюции подтвердили на людях  - 02:35 Теорию эволюции подтвердили на людях  В центре Киева произошла драка в троллейбусе - 03:04 В центре Киева произошла драка в троллейбусе Грамотные эксперты, опытные юристы - 03:15 Грамотные эксперты, опытные юристы Мария Шарапова сыграет в основной сетке "Ролан Гаррос" в 2018 году - 03:20 Мария Шарапова сыграет в основной сетке В России грозятся запретить самую популярную социальную сеть планеты - 03:32 В России грозятся запретить самую популярную социальную сеть планеты В Московском суворовском военном училище завершился сбор психологов довузовских - 04:00 В Московском суворовском военном училище завершился сбор психологов довузовских общеобразовательных учреждений Минобороны России организованный Главным управлением по работе с личным составом ВС РФ «Химатака» в Сирии — фиаско разведки США, — экс-посол Британии (ВИДЕО) - 04:07 «Химатака» в Сирии — фиаско разведки США, — экс-посол Британии (ВИДЕО)
» » "Лион" разгромил "Дижон" и продлил беспроигрышную серию в чемпионате Франции

"Лион" разгромил "Дижон" и продлил беспроигрышную серию в чемпионате Франции


Добавлено: 21 апр 2018 в 00:46, Категория: Спорт
"Лион" разгромил "Дижон" и продлил беспроигрышную серию в чемпионате Франции

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Футболисты "Лиона" на выезде разгромили "Дижон" в 34-м туре чемпионата Франции.

Игра, прошедшая в пятницу в Дижоне, завершилась победой гостей со счетом 5:2. Голы в составе "Лиона" забили Мемфис Депай (4-я минута), Уссем Ауар (50), Набиль Фекир (53), Бертран Траоре (77) и Максвелл Корне (82). У "Дижона" дубль сделал Наим Слити (26, 55).

"Лион" не проигрывает на протяжении девяти туров и с 69 очками занимает третью строчку в таблице. "Дижон" (42 очка) идет 12-м.

В следующем матче "Лион" 28 апреля примет "Нант", "Дижон" в этот же день сыграет в гостях с "Бордо".


Материалы по теме:

Футболисты "Лиона" и "Дижона" забили 6 мячей на двоих в матче чемпионата Франции
"Лион" победил "Генгам" в 21-м туре чемпионата Франции по футболу
Футболисты "Лиона" обыграли "Монако" в матче чемпионата Франции
"Дижон" обыграл "Бордо" в 16-м туре чемпионата Франции по футболу
Добавлено: 21 апр 2018 в 00:46, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Экипаж атомной подводной лодки «Северодвинск» прошёл контрольную проверку за зимний период обучения

Экипаж атомной подводной лодки «Северодвинск» прошёл контрольную проверку за зимний период обучения

Переезд из офиса в офис быстро и без проблем!

Переезд из офиса в офис быстро и без проблем!

Россия и США могут остаться без авиасообщения

Россия и США могут остаться без авиасообщения

Украинская автокефальная церковь будет молиться за Порошенко каждое воскресенье

Украинская автокефальная церковь будет молиться за Порошенко каждое воскресенье

Новости России
еще новости
Россия может предоставить кредит Монголии на развитие инфраструктуры — Силуанов

Россия может предоставить кредит Монголии на развитие инфраструктуры — Силуанов

Экспертный совет при ГД: Спекуляция на скандале идеи масла «Новичок» позорит РФ

Экспертный совет при ГД: Спекуляция на скандале идеи масла «Новичок» позорит РФ

Удалившийся из Telegram депутат объяснил, чем опасен мессенджер

Удалившийся из Telegram депутат объяснил, чем опасен мессенджер

Дома реновации появятся на месте долгостроев на северо-западе Москвы

Дома реновации появятся на месте долгостроев на северо-западе Москвы

Новости шоу-бизнеса
еще новости
28-летний шведский диджей Авичи найден мертвым в Омане

28-летний шведский диджей Авичи найден мертвым в Омане

"Девочка, не плачь": новый клип Димы Билана с Ксенией Сухиновой и в духе фильма "Ла-Ла Ленд"

Журналистка Мегин Келли ответит на вопросы читателей SPLETNIK.RU

Журналистка Мегин Келли ответит на вопросы читателей SPLETNIK.RU

Беллу Хадид застали на свидании с Fai Khadra

Беллу Хадид застали на свидании с Fai Khadra

Новости политики
еще новости
Крымские татары умирают в СИЗО Симферополя неестественной смертью, - Правозащитники

Крымские татары умирают в СИЗО Симферополя неестественной смертью, - Правозащитники

США аукнется: Пушков прокомментировал решение Анкары вывести золотой запас

США аукнется: Пушков прокомментировал решение Анкары вывести золотой запас

Миссия невыполнима: Вашингтон продолжает взламывать Россию санкциями

Миссия невыполнима: Вашингтон продолжает взламывать Россию санкциями

Лавров заявил о доказательствах того, что ПВО САР сбила часть ракет западных стран:

Лавров заявил о доказательствах того, что ПВО САР сбила часть ракет западных стран: "Мы отвечаем за свои слова"

Новости экономики
еще новости
Повышение минималки: в МВФ сделали резкое заявление

Повышение минималки: в МВФ сделали резкое заявление

В Китае объявили, что санкции США не влияют на российско-китайский бизнес

В Китае объявили, что санкции США не влияют на российско-китайский бизнес

России предложили временно национализировать «Русал»

России предложили временно национализировать «Русал»

Трамп назвал условия для введения новых санкций против России

Трамп назвал условия для введения новых санкций против России

Новости общества
еще новости
Опыт боевых действий в Сирии использовали в рамках командно-штабной тренировки ЮВО

Опыт боевых действий в Сирии использовали в рамках командно-штабной тренировки ЮВО

Первую в России «Аллею призывника» открыли в Самаре

Первую в России «Аллею призывника» открыли в Самаре

Минобороны ДНР выступило с экстренным сообщением в связи событиями под Мариуполем

Минобороны ДНР выступило с экстренным сообщением в связи событиями под Мариуполем

В Приамурье расчеты ПРТК «Штурм-С» уничтожили танки условного противника управляемыми ракетами «Атака»

В Приамурье расчеты ПРТК «Штурм-С» уничтожили танки условного противника управляемыми ракетами «Атака»

Происшествия
еще новости
Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

В московском детсаду малыши выпили растворитель вместо воды

В московском детсаду малыши выпили растворитель вместо воды

Главарь ячейки ИГ* в Ростовской области взорвал себя при задержании

Главарь ячейки ИГ* в Ростовской области взорвал себя при задержании

Кабриолет за 10 млн рублей разбился в ДТП в Сочи

Кабриолет за 10 млн рублей разбился в ДТП в Сочи

Новости Украины
еще новости
Все проблемы со стороны России не являются случайными: — журналист

Все проблемы со стороны России не являются случайными: — журналист

В Василькове простились с волонтером, которого расстреляли боевики «ЛНР»

В Василькове простились с волонтером, которого расстреляли боевики «ЛНР»

В оккупированной Горловке мужчину забили насмерть табуреткой

В оккупированной Горловке мужчину забили насмерть табуреткой

Виталий Портников объяснил, против чего Украина воюет с Россией

Виталий Портников объяснил, против чего Украина воюет с Россией

Мировые новости
еще новости
В госпитале Днепра скончался молодой боец АТО

В госпитале Днепра скончался молодой боец АТО

Ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь

Ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь

Рейтинг президента Российской Федерации снизился на семь процентов

Рейтинг президента Российской Федерации снизился на семь процентов

Болтон назвал российскому послу условия улучшения отношений с США

Болтон назвал российскому послу условия улучшения отношений с США




Лента новостей
Вклады в Сбербанке – это надежно и удобно - 22:39 Вклады в Сбербанке – это надежно и удобно«Нафтогаз» ответил на иск «Газпрома» о расторжении контрактов - 22:35 «Нафтогаз» ответил на иск «Газпрома» о расторжении контрактовНедорогие щенки от лучших заводчиков в Москве - 22:33 Недорогие щенки от лучших заводчиков в МосквеВ Василькове простились с волонтером, которого расстреляли боевики «ЛНР» - 22:32 В Василькове простились с волонтером, которого расстреляли боевики «ЛНР»Крымские татары умирают в СИЗО Симферополя неестественной смертью, - Правозащитники - 22:14 Крымские татары умирают в СИЗО Симферополя неестественной смертью, - Правозащитники28-летний шведский диджей Авичи найден мертвым в Омане - 21:50 28-летний шведский диджей Авичи найден мертвым в ОманеСильнейшая с начала года магнитная буря удивила ученых - 21:47 Сильнейшая с начала года магнитная буря удивила ученыхУчастника ДТП в Кривом Роге взяли под стражу - 21:39 Участника ДТП в Кривом Роге взяли под стражу"Девочка, не плачь": новый клип Димы Билана с Ксенией Сухиновой и в духе фильма "Ла-Ла Ленд" - 21:35 В оккупированной Горловке мужчину забили насмерть табуреткой - 21:32 В оккупированной Горловке мужчину забили насмерть табуреткойУсманов об уходе тренера Венгера: печальный день в истории "Арсенала" - 21:14 Усманов об уходе тренера Венгера: печальный день в истории МИД Франции обвинил Россию в публикации противоречивых сведений по ситуации в Сирии - 21:11 МИД Франции обвинил Россию в публикации противоречивых сведений по ситуации в СирииКрымский культурно-информационный центр откроют в Китае - 21:04 Крымский культурно-информационный центр откроют в КитаеМинздрав назвал критику Володина в свой адрес ошибочной - 20:39 Минздрав назвал критику Володина в свой адрес ошибочной
Последние новости
Министр финансов США Мнучин обвинил КНР в выдаче «непрозрачных» кредитов - 01:00 Министр финансов США Мнучин обвинил КНР в выдаче «непрозрачных» кредитов "Лион" разгромил "Дижон" и продлил беспроигрышную серию в чемпионате Франции - 00:46 Летающие тарелки в небе над Нью-Джерси наблюдали 2 тысячи американцев - 00:41 Летающие тарелки в небе над Нью-Джерси наблюдали 2 тысячи американцев Россия может предоставить кредит Монголии на развитие инфраструктуры — Силуанов - 00:36 Россия может предоставить кредит Монголии на развитие инфраструктуры — Силуанов Юниорская сборная Украины по хоккею разгромила Румынию и выиграла домашний чемпионат мира - 00:25 Юниорская сборная Украины по хоккею разгромила Румынию и выиграла домашний чемпионат мира Все проблемы со стороны России не являются случайными: — журналист - 00:04 Все проблемы со стороны России не являются случайными: — журналист Хоккеист ЦСКА Марченко верит, что армейцы еще могут выиграть Кубок Гагарина - 00:00 Хоккеист ЦСКА Марченко верит, что армейцы еще могут выиграть Кубок Гагарина Помощь сторонних организаций в ведении дел - 23:34 Помощь сторонних организаций в ведении дел «Эталон переобувания в прыжке»: депутат из Львова, поздравившая Гитлера с днём рождения, - 23:21 «Эталон переобувания в прыжке»: депутат из Львова, поздравившая Гитлера с днём рождения, отказывается от своих слов Опыт боевых действий в Сирии использовали в рамках командно-штабной тренировки ЮВО - 23:14 Опыт боевых действий в Сирии использовали в рамках командно-штабной тренировки ЮВО Хоккеисты ЦСКА не мальчики для битья и будут сражаться до последнего - Телегин - 22:56 Хоккеисты ЦСКА не мальчики для битья и будут сражаться до последнего - Телегин Райффайзенбанк устранил сбой банкоматов и онлайн-сервисов - 22:51 Райффайзенбанк устранил сбой банкоматов и онлайн-сервисов Советский космонавт Владимир Ляхов умер на 77-м году жизни - 22:50 Советский космонавт Владимир Ляхов умер на 77-м году жизни
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"