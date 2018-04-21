"Лион" разгромил "Дижон" и продлил беспроигрышную серию в чемпионате Франции

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Футболисты "Лиона" на выезде разгромили "Дижон" в 34-м туре чемпионата Франции.

Игра, прошедшая в пятницу в Дижоне, завершилась победой гостей со счетом 5:2. Голы в составе "Лиона" забили Мемфис Депай (4-я минута), Уссем Ауар (50), Набиль Фекир (53), Бертран Траоре (77) и Максвелл Корне (82). У "Дижона" дубль сделал Наим Слити (26, 55).

"Лион" не проигрывает на протяжении девяти туров и с 69 очками занимает третью строчку в таблице. "Дижон" (42 очка) идет 12-м.

В следующем матче "Лион" 28 апреля примет "Нант", "Дижон" в этот же день сыграет в гостях с "Бордо".