Медики выяснили, как избежать смерти после инфаркта

Шведские специалисты в ходе изучения историй болезни людей, перенёсших инфаркт, пришли к выводу, что больше шансов выжить после сердечного приступа у тех, кто физически активен.

Шведские кардиологи провели эксперимент, для участия в котором были приглашены 22,2 тысячи пациентов после инфаркта. Их уровень здоровья оценивали в период с 2003 по 2015 год.

За первые 4 года, в среднем умерло 1087 пациентов. При этом риск смерти был выше у людей с малой физической активностью. Те, кто изредка занимались спортом, увеличивали свои шансы на жизнь на 37%, самая активная категория пациентов, благодаря регулярным тренировкам, увеличили этот показатель до 59%.

Таким образом, медики пришли к выводу, что людям, перенёсшим инфаркт жизненно необходимо заниматься спортом не реже двух раз в неделю.