Медики заявили, что ежедневный душ вреден для здоровья

Ученые заявили, что ежедневный прием душа ослабляет иммунную систему человека и делает организм более уязвимым к болезням.

По их словам, слишком частая очистка тела признана разрушительной для микробиома — скопления живущих на поверхности кожи микроорганизмов, которые формируют своеобразную экосистему, закаляют иммунитет и препятствуют инвазиям болезнетворных бактерий и вирусов.

Примером негативных свойств гигиены является микробиом людей из племени яномамо, живущего в джунглях Южной Америки.

Не обремененные гигиеническими привычками, они обладают гораздо большим скоплением полезных микроорганизмов на поверхности тела, чем большинство людей.