Медики заявили об опасности использования туалетной бумаги

Западные эксперты в области медицины публично заявили, что нужно отказаться от использования туалетной бумаги, так как использование туалетной бумаги негативно сказывается на здоровье людей.

Автор книги «Большая нужда» Роуз Джордж, выступающая с концепцией отказа от туалетной бумаги, заявила: «Вы же принимаете душ, а не просто протираетесь сухим полотенцем. Почему же вы тогда думаете, что сухая туалетная бумага способна очищать?».

Она уточнила, что использование туалетной бумаги связано с повышенным риском развития инфекции мочевыводящих путей и анальных трещин. Гораздо правильнее после посещения туалета пользоваться биде или влажными салфетками, предназначенными для детской гигиены.

Еще один специалист, гастроэнтеролог Парта Нанди, поддержала мнение о том, что после посещения туалета нужно не вытираться бумагой, а прибегать к омовению органов: «Использование биде вместо туалетной бумаги снижает риск развития геморроя, который иногда провоцируется слишком интенсивным трением».

Ранее западные эксперты указывали на опасность от использования туалетной бумаги с разными ароматами. Ученые предупредили: в ароматизированной бумаге содержатся химикаты, которые могут провоцировать аллергические реакции, а также способствовать росту бактерий и грибков. Кроме того, они заметили, что в большинстве разновидностей такой туалетной бумаги присутствует формальдегид — вещество, которое давно оценивается наукой как один из химических компонентов, провоцирующих рак.