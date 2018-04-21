Мединский и Кибовский открыли акцию «Библионочь»

Глава Минкульта России Владимир Мединский вместе с министром правительства Москвы и главой департамента культуры Александром Кибовским поучаствовали в открытии ежегодной акции «Библионочь».

На открытии мероприятия в столичной библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева также присутствовали представители библиотечной системы города, правительства РФ, правительства Москвы и члены международной библиотечной ассоциации.

В этом году в данной акции участвуют все регионы России, сообщил Мединский.

После церемонии открытия состоялся костюмированный бал «Тургеневка приглашает» и флешмоб «Тургеневу — 200».