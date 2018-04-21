Мемория. Ирина Блохина

21 апреля 1921 года родилась микробиолог Ирина Блохина.

Личное дело

Ирина Николаевна Блохина (1921—1999) родилась в Нижнем Новгороде, в семье земского врача, по специальности акушера-гинеколога. Ее отец Николай Иванович принимал роды у супруги Евдокии Ивановны в собственном рабочем кабинете.

В школе Ирина начала учиться сразу со второго класса, получив до этого домашнее образование. Помимо учебных занятий принимала участие в художественной самодеятельности, играла на пианино, рисовала. В старших классах была секретарем комсомольской организации.

Окончив школу с золотым аттестатом в 1938 году, поступила без экзаменов на лечебно-профилактический факультет Горьковского мединститута.

С началом войны завершившая третий курс Блохина добровольно пошла работать медсестрой. Ее направили в областную больницу имени Николая Семашко, потом — на станцию переливания крови.

2 июля 1941 года Ирина Блохина вышла замуж за Андрея Угодчикова, с которым познакомилась еще в школе. На следующий день Угодчиков должен был ехать на фронт в составе добровольческого комсомольского батальона. Однако вместо этого его как студента технического вуза направили работать в Свердловск. Супруги воссоединились только в 1944 году, когда Ирина смогла перевестись на Свердловскую станцию переливания крови. В 1945 году в семье родился сын Николай, спустя пять лет — Григорий. Угодчиков впоследствии стал ректором Горьковского государственного университета.

В 1946 году Блохина устроилась младшим научным сотрудником Горьковский НИИ эпидемиологии и микробиологии (ГНИИЭМ). В 1953 году по ее инициативе там была создана лаборатория физиологии и биохимии бактерий, а в 1955 году Блохина возглавила весь институт.

В 1961 году вместе с мужем купила «Волгу» (ГАЗ-21), исколесив на ней Прибалтику, Карелию и Крым. Также супруги любили отдыхать в родных краях. Летом выбирались с детьми на острова на Волге, где жили в палатке. Позднее купили для прогулок подержанный катер.

В 1970 году совершили океанский круиз по Дальнему Востоку. Когда на корабль пришла телеграмма о рождении внучки, супруги ответили, что «ознаменовали ее рождение покорением вулкана Эбеко».

В 1968 году в ГНИИЭМ под руководством Блохиной был получен стафилококковый иммуноглобулин, позволивший значительно снизить смертность от стафилококковых инфекций.

В конце 1970-х в производство был запущен стафилококковый иммуноглобулин для внутривенного введения. За этот труд в 1984 году Блохина и ее соратники получили государственную премию.

Также к 1970-м годам при ГНИИЭМ было организовано крупнейшее в стране производство бактериофагов — вирусов, избирательно поражающих бактериальные клетки.

В 1976 году по инициативе микробиолога в Горьковском университете была создана кафедра молекулярной биологии и иммунологии. Блохина возглавляла эту кафедру с 1976 по 1989 год. Читала на биофаке курс «Микробиология», спецкурс «Медицинская микробиология с основами эпидемиологии» и другие предметы.

Вместе с аспирантом Юрием Тамариным Блохина разработала технологию производства препарата «Колибактерин», который применяется и поныне.

В 1980 году была избрана академиком Академии медицинских наук СССР.

С 1974 по 1989 год была депутатом Верховного Совета СССР, возглавляла комиссию Совета по здравоохранению. Входила в состав Комитета советских женщин (1968—1988). В 1980-е годы участвовала в ликвидации вспышек холеры в стране.

С 1992 по 1999 год возглавляла нижегородское отделение Российского фонда «Здоровье человека». В 1996 году стала почетным гражданином Нижнего Новгорода.

14 апреля 1999 года Ирина Блохина скончалась в больнице от последствий инсульта.

Ирина Николаевна Блохина ibbm.unn.ru

ем знаменита

Выдающийся микробиолог, академик Академии медицинских наук СССР, затем — Российской академии медицинских наук, заведующая кафедрой Горьковского госуниверситета, с 1955 года до конца жизни — директор Горьковского (Нижегородского) НИИ эпидемиологии и микробиологии.

Ирина Блохина создала известную научную школу, исследования которой касаются молекулярной биологии, иммунологии и биотехнологии.

О чем надо знать

Брат Ирины Блохиной — выдающийся врач Николай Блохин (1912—1993). Во время войны помимо лечения ранений он много занимался пластической хирургией.

«Первые потоки раненых пошли к нам главным образом из-под Москвы: обгоревшие танкисты, вытащенные из-под обломков переломанные летчики, изуродованные взрывами пехотинцы», — рассказывал хирург.

После был организатором Горьковского НИИ восстановительной хирургии, травматологии и ортопедии, затем ректором Горьковского медицинского института.

Однако наибольшую известность прибрел как хирург-онколог — в 1952 году Блохин организовал в Москве Всесоюзный онкологический научный центр (ныне — Национальный медицинский исследовательский центр онкологии, носящий его имя). В 1960-х годах, а также с 1977 по 1987 год был президентом Академии медицинских наук СССР.

Муж Ирины Блохиной — Андрей Угодчиков (1920—2007) — физик-механик, специалист в области прочности аппаратов и машин. Он преподавал в Горьковском инженерно-строительном институте, заведовал там кафедрой строительной механики, затем сопротивления материалов. В 1967 году перешел в Горьковский (Нижегородский) государственный университет. В 1969—1988 был ректором этого вуза. После организовал в институте кафедру теории упругости и пластичности.

Прямая речь:

О школе и НКВД: «Нам обоим [Ирине Блохиной и Андрею Угодчикову] очень повезло, что директором нашей школы №8 им. Ленина была Анастасия Максимовна Шатрова. Она знала, как работать с детьми, не только с маленькими, но и большими. Когда подошло время нашего юношества, она организовала нам курсы бальных танцев. Кто-нибудь из девочек садился за пианино и каждую большую перемену все старшеклассники танцевали.

Поскольку наша школа находилась в центре города — сейчас в этом здании выставочный комплекс — то там учились дети секретарей обкома, председателей облгорисполкомов, их заместителей. В общем, вся элита. В 1933—1937 годах многих арестовывали. Но ни одной проработки ни одного человека по этому поводу в школе не было. Когда первый раз пришли из НКВД, Анастасия Максимовна сказала: "Я вам соберу ребят старших классов, а вы с ними и поговорите". Но эти взрослые дети повели себя так, что больше из НКВД никто нас не посещал. Но надо быть с характером, чтобы вести такую школу. Конечно, в молодости все кажется светлее».

Об отце и призвании: «Я родилась и выросла в семье врача, влюбленного в свою профессию. Одно из ярких воспоминаний моей юности — крупная фигура отца в белом халате в коридоре родильного дома, неподалеку от входа в комнату новорожденных. С широкой, доброй, немного лукавой улыбкой он говорит мне — студентке первого курса медицинского института: "Ты только послушай, какая музыка!". По коридору звонко и требовательно разносится многоголосое "уа-а-а". А за окном весна, талый снег, яркое солнце, радостное щебетанье птиц...

Я не акушер-гинеколог, как мой отец, моей узкой специальностью стала микробиология — очень добрая и очень щедрая наука. Скольких страшных эпидемий не стало на Земле, сколько видов промышленности родилось с помощью этой науки. Но ее возможности далеко еще не исчерпаны».

И вновь о микробиологии: «Микробиология — на редкость увлекательная наука. Ну, просто дух захватывает от того, что узнаешь! Я и потом, долгие годы, когда уже работала в институте, каждый день сгорала от любопытства и нетерпения: прибегала в лабораторию ни свет, ни заря посмотреть, что же вышло из моего опыта.

Так вот, не было в микробиологии ничего такого, что бы меня не увлекало. А Клавдия Ивановна Сучкова, одна из моих учителей, умеряла мой пыл. Она примерно так говорила: узоры инея на стекле тоже интересно изучать, но кому от этого польза? Она учила главные свои силы собрать на таком деле, у которого есть практическая ценность, которое если не сегодня, то завтра поможет людям, будет им служить. А наука, — наука дала мне огромное счастье. Результат появляется не сразу, приходится ждать, иногда — несколько часов, иногда — годы. Ожидание — что же там, в конце опыта, тот миг, когда тайна еще существует, но вот-вот откроется — это самое прекрасное, этому стоит посвятить жизнь!»

О вечном:

…Ищите около могил

Источник бодрости и сил

И, продолжая жизнь мою,

Продолжите мой труд,

Как будто я еще в строю,

И дни мои живут.

6 фактов об Ирине Блохиной

В юные годы занималась спортом, 1939—1940 годах была чемпионкой города по художественной гимнастике.17 октября 1937 года десятиклассники Ирина и Андрей договорились, что, если поженятся, то годы совместной жизни будут отсчитывать именно с этой даты и этот день будут отмечать ежегодно как праздник. «Этой клятвы мы не нарушили 61 год, за исключением 1943 года, когда я работал в г. Свердловске. Договорились серьезно, как взрослые люди, и даже не поцеловались», — вспоминал муж Блохиной.Микробиолог экспериментировала и на кухне. Ее вариант оливье вместо моркови включал яблоко, а вместо соленого огурца — клюкву.Мужу на работу она готовила «сундучок» с едой, в обед они собирались дома. Посуду мыли по очереди: неделю — Блохина, неделю — Угодчиков.Ирина Блохина подготовила и выпустила 40 кандидатов и шесть докторов наук.В память об ученом улица Загорского в Нижнем Новгороде была переименована в улицу Академика Блохиной. Также ее имя носит Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии.

Материалы об Ирине Блохиной:

Страница в Википедии

Справка в Большой медицинской энциклопедии

Статья «Ирина Николаевна Блохина — выдающаяся личность…»

Воспоминания мужа Ирины Блохиной

Статья на «МК Нижний Новгород»

Статья на сайте музея, посвященного нижегородскому лицею №8