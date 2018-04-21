Между Крымом и Болгарией может появиться паромное сообщение

Глава Крыма Сергей Аксенов в кулуарах Ялтинского международного экономического форума в пятницу поддерживал идею об организации паромного сообщения между полуостровом и Болгарией.

«Если болгарское правительство пойдёт навстречу, я буду с инициативой выходить на российское правительство, чтобы такое паромное сообщение установить», — приводит «Крыминформ» его слова.

По словам представителя болгарской делегации, в настоящее время продукты поставляются в Крым в объезд Украины, преодолевая около трех тысяч километров.

При организации паромного сообщения расстояние сократится до 500-600 километров.

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