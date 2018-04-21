МИД сообщил о срыве гастролей артистов Большого из-за невыдачи виз в США

США «отказали в выдаче амерканских виз» артистам Большого театра. В результате были сорваны выступления в Нью-Йорке прима-балерины Ольги Смирновой и первого солиста балетной труппы итальянца Якопо Тисси, сообщает МИД РФ.

«До такого не доходило даже во времена "холодной войны". Наоборот, искусство, в том числе балет, всегда помогало лучше узнать и понять друг друга, растапливать лед недоверия, снижать напряженность в межгосударственных отношениях», — отметили в МИДе.

Как сообщает канал «Культура», выступление Смирновой и Тисси было запланировано на 23 апреля. Традиционно после завершения конкурса «Молодежный Гран-при Америки» проходит гала-концерт, в котором и должны были принять участие российские исполнители.

Ранее проблемы с получением американских виз возникли у сотрудников «Аэрофлота». Компания обратилась в МИД и Минтранс из-за возникших проблем.