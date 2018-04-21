МИД Украины: влияние Москвы на Будапешт растет

Влияние Москвы на Будапешт растет, и это может стать угрозой не только для Киева, но и для единства НАТО. Об этом в интервью Радио Свобода заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

«Газ, атомная электростанция, ВПК, много других вещей, о которых можно говорить. Я не хочу обвинять, но политически могу допустить, что влияние Москвы на Будапешт, к сожалению, растет. И это является угрозой не только для Киева, но и для Европы, для единства в НАТО и для понимания того, как гибридно действует Россия», – сказал он.

По мнению дипломата, Венгрия использует свое членство в НАТО для давления на Украину в интересах «третьей стороны».

«На территории Украины проживают венгры, которые являются составляющей украинского общества, их безопасность должна была быть ключевым интересом для Венгрии. Поэтому Украина в НАТО была бы более выгодной для Венгрии, чем наоборот. Подозреваю, что это не интерес Венгрии, а интерес третьей стороны», – добавил Боднар, уточнив, что под «третьей стороной» имеет ввиду Россию.

Ранее МИД Украины упрекнул Венгрию в имперском мышлении.

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