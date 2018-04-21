Милонов попросил Минпромторг ограничить продажу одноразовых мангалов?

Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова ограничить производство и продажу одноразовых мангалов, пишет РИА «Новости».

В своем письме Милонов указал, что за лето россияне покупают столько одноразовых жаровен, что могли бы на эти деньги приобрести одну качественную и многоразовую. Он отметил, что недорогие мангалы загрязняют окружающую среду.

«Из-за безответственного отношения производителей мангалов и из-за низкой экологической культуры части сограждан мы фактически убиваем природу вблизи городов», — считает Милонов.

По мнению депутата, такая ограничительная мера позволит повысить экологическое самосознание населения и улучшить экологическую ситуацию в стране.

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