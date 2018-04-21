Министр финансов США Мнучин обвинил КНР в выдаче «непрозрачных» кредитов

Американский министр финансов Стивен Мнучин, выступая на встрече в МВФ, обвинил КНР в выдаче «непрозрачных» кредитов.

В связи с этим он призывает Международный валютный фонд уделить больше внимания на регулирование долговой нагрузки государств-должников.

Министр убежден, что увеличение независимых и частных кредитов в государствах, где уже высокое долговое обременение, усложняет процессы урегулирования задолженности. В их кредитовании он обвинил, в частности, Китай. По его мнению, он создает проблемы при реструктуризации долга государств-должников.

Ранее посол Китая в Соединенных Штатах Цуй Тянькай заявил, что торговая война между двумя государствами подорвет их взаимное доверие и «отравит общую атмосферу» отношений.