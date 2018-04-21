Москвичам посоветовали не выходить до утра из дома

Центр организации дорожного движения при правительстве Москвы рекомендует горожанам не выходить на улицу до утра.

«На улице все еще сильный ветер. Будьте осторожней! Но лучше из дома до утра все-таки не выходить», — предупреждает центр в твиттере.

Из-за сильной бури в Москве пострадали как минимум человек. Они получили травмы из-за обрушившихся деревьев и кровли.

Из-за поврежденных машин на Садовом кольце и Измайловском шоссе на некоторое время перекрывали движение.

Смоленский б-р, д. 7. Полностью перекрыто движение на внешней стороне Садового кольца из-за падения части кровли на дорогу. Движение на месте регулируется сотрудниками ГИБДД по встречной полосе. Откажитесь от использования машин! Лучше оставайтесь дома - штормовое предупреждение! pic.twitter.com/k0ZvYuGK5T

— ЦОДД (@gucodd) 21 апреля 2018 г.

На Измайловском шоссе в районе дома 69Г упало дерево. Перекрыты оба ряда в сторону СВХ. На месте работают сотрудники ГИБДД, производится организация движения с выездом на полосу встречного движения. Объезжайте! pic.twitter.com/rrniohzy6w

— ЦОДД (@gucodd) 21 апреля 2018 г.