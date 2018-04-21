На крейсере «Пётр Великий» прошли торжества, посвящённые 20-летию корабля

Сегодня на флагмане Северного флота ордена Нахимова тяжёлом атомном ракетном крейсере (ТАРК) «Пётр Великий» состоялся торжественный подъем Андреевского флага и флагов расцвечивания в часть 20-летия корабля.

В ходе торжественного митинга экипаж поздравили начальник штаба Северного флота контр-адмирал Владимир Гришечкин и начальник штаба дивизии ракетных кораблей капитан 1 ранга Андрей Салошин, глава города Североморска Владимир Евменьков, начальник Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища, последний командир 7-й оперативной эскадры Северного флота вице-адмирал в отставке Алексей Максимчук и ветераны корабля. Лучшим военнослужащим были вручены награды и ценные подарки.

ТАРКР «Пётр Великий» — самый большой в мире неавианосный боевой корабль с ядерной энергетической установкой. Он оснащён разнообразными системами оружия и радиотехнического вооружения, в ангаре могут быть размещены три вертолёта. Корабль способен успешно вести борьбу с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по береговым объектам.

ТАРКР «Пётр Великий» принимал участие в самых крупных учениях Военно-Морского Флота России и во многих международных учениях с кораблями иностранных ВМС. В общей сложности кораблём пройдено более 200 тыс. морских миль. Его экипаж выполнял задачи в морях Северного Ледовитого океана, в Индийском, Тихом и Атлантическом океанах.

В январе 2013 года Президент Владимир Путин впервые в современной истории России лично прикрепил орден Нахимова к флагу крейсера.

В 2013-2014 годах в Средиземном море «Пётр Великий» обеспечивал безопасность вывоза химического оружия из Сирийской Арабской Республики. С октября 2016 года по февраль 2017 года выполнял боевые задачи по борьбе с международным терроризмом в составе корабельной авианосной группировки Северного флота.

На протяжении восьми лет крейсером командует капитан 1 ранга Владислав Малаховский.