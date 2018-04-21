На Кубани 17-летний водитель без прав насмерть сбил велогонщицу

В Архипо-Осиповке Краснодарского края 21 апреля, в субботу, 17-летний водитель без прав, выехав на встречную полосу движения, насмерть сбил велогонщицу Лидию Плужникову.

Об этом сообщает источник, ссылаясь на Федерацию велосипедного спорта России (ФВСР). К несчастью, попытки медиков, попытавшихся спасти жизнь 24-летней спортсменки, не увенчались успехом – девушка умерла.

Президент ФВСР Вячеслав Екимов заявил о том, что Федерация намерена принять участие в расследовании данного трагического происшествия.