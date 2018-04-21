На Кубани 17-летний водитель насмерть сбил велогонщицу

Российская велогонщица Лидия Плужникова погибла в автоаварии на Кубани, сообщает Федерация велосипедного спорта России.
ДТП произошло сегодня около Геленджика. 24-летняя спортсменка ехала на велосипеде и была сбита выехавшим на встречную полосу автомобилем.
За рулем машины находился 17-летний подросток, не имевший водительских прав. Попытки врачей спасти велогонщицу не увенчались успехом.
Федерация велосипедного спорта России заявила о намерении участвовать в расследовании случившегося.
Плужникова выступала в велоспорте на треке.
В 2012 году Плужникова в команде с Дарьей Шмелевой установила мировой рекорд среди юниоров в командном спринте.