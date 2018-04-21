На пост главы Федерации санного спорта России пока претендует только Гарт

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости, Олег Богатов. Действующий президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт на данный момент является единственным официальным кандидатом на должность главы организации, срок подачи заявок истекает 30 апреля, сообщил РИА Новости исполнительный директор ФССР Станислав Тюрин.

Выборы президента федерации состоятся на отчетно-выборной конференции ФССР, которая пройдет 14 мая в Москве, Гарт возглавляет организацию с августа 2012 года.

"На данный момент на должность президента Федерации санного спорта России выдвинута только одна кандидатура - действующего президента федерации Наталии Сергеевны Гарт, - сказал в телефонном разговоре Тюрин. - Окончательная информация по кандидатам на должность президента федерации станет известна 30 апреля, в заключительный день подачи заявлений".