Несколько человек пострадали из-за непогоды в Москве

По меньшей мере, 12 человек пострадали из-за бури в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Трое жителей получили травмы после падения дерева на Сумской улице, на одного человека на Амурской улице упал рекламный щит.

Еще двое получили травмы после того, как в Пестовском переулке у здания сорвало металлическую кровлю.

Эти пять пострадавших доставлены в больницы.

Также на МКАД повреждена машина, на которую упало дерево, в Строгинской пойме ветер перевернул парусник. Человека, который находился на судне, вытащили на берег спасатели.

Сегодняшний ураган?у нас под окнами#ураганвмоскве#21апреля#стихия#ураган#ветер#гроза#дождь

Публикация от Ирина Колосова (@irina_hcramcova) 21 Апр 2018 в 7:45 PDT