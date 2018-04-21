О продакшн студиях

Разберёмся в их видах, а их всего четыре.

Стартап-продакшн, Специализированный продакшн, Продакшн полного цикла и Продюсерский продакшн. Стартап-продакшн идёт от слова «Стартап», и почти полностью копирует смысл этого слова. Маленькая студия, маленькая команда и маленький бюджет. Но чаще всего, стартап-продакшн может предложить крайне интересные идеи и их выполнение! Совмещая в себе высокое качество и не большую оплату. Специализированный продакшн обычно ведёт дела в очень узких спектрах. Например, инфографике, или 3D-анимации. Такие студии выполняют далеко не все форматы видео, зато в своёй тарелке они демонстрируют зачастую высший уровень. Цена тоже в основном на высшем уровне, но если ваш бюджет это позволяет, и продакшн идеально подходит под вид работы, то флаг вам в руки. Продакшн полного цикла это некое комбо всевозможных исполнителей и реализаторов концепций. У каждого продакшна свой стиль, и высокую стоимость работы, за счёт хороших вкусов у сотрудников, и их опыта. Продюсерский продакшн это самый крупный вид работы. Продюсер под каждый заказ подбирает исполнителей-специалистов, идеально подходящих под вид работы. Такая студия справляется с самыми большими заказами, в основном минимум в миллион рублей. Сразу заметно, что под не большие заказы, эта студия не подходит.

Предлагаю к вашим услугам профессиональную видеопродакшн студию, MOVIEMOSCOV. Эти ребята снимают в основном рекламные или презентационные ролики. Вы можете дать им сценарий, и они всё сделают. Можете просто дать наработки или идеи. В конце концов, вы можете им ничего не давать, они сами всё напишут, обработают и быстры снимут. Ссылка http://moviemoscow.ru/video/. Из вариантов созданий имеются: Корпоративные фильмы/ презентационные ролики, Промо-ролики, Видеоотчёты с различных мероприятий и корпоративов, Ролики для соц. сетей и Аэросъёмку, с квадрокоптеров, высотой до двух километров.

MOVIEMOSCOW настоящие профессионалы, работающие в Москве и её области. С первой же минуты спросите себя “Что должен рассказать ролик?”. Дабы не путаться в терминах, покажите исполнителю ролик который вам понравился, или по схожей тематике, и выбрать формат который вас заинтересовал. Формат состоит из: 1) Постановочной/Репортажной съёмки, или анимации; 2) Рассматривается хронометрах; 3) Ролики на ТВ/Интернета/Выставок; 4) Реклама товара/услуг/бренда/Инфо ролик-интервью/Инфографика. Предлагайте идеи, спрашивайте, общайтесь! Если вы не знаете что хотите – никто не знает.