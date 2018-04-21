От урагана в Москве пострадали 17 человек

Число пострадавших от последствий урагана в Москве, по последним данным, составляет 17 человек. Об этом РИА Новости сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

По данным ведомства, 14 человек госпитализированы, включая трех детей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин написал в твиттере, что пострадали 12 человек. Девочка, получившая тяжелые травмы, скончалась в больнице.

Еще один человек погиб в Мытищинском районе Подмосковья. На мужчину упал строительный вагончик.

Власти Москвы предупреждают о том, что новое ураганное усиление ветра ожидается до 22 часов.