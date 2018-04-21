Отдых в Феодосии

С приближением лета перед каждым из нас встает один и тот же вопрос: где провести отпуск? Как правило, большинство наших соотечественников выбирает морское побережье. И это не удивительно. Ведь нет ничего прекраснее, чем отдохнуть на берегу теплого ласкового моря. И для этого нет необходимости отправляться в далекие зарубежные страны. У нас тоже есть очень много замечательных мест, где вы сможете провести незабываемые деньки, насладиться просторными пляжами, теплым морем, чистым воздухом, непередаваемой прелестью и разнообразием растительного мира.

Одним из таких чудесных мест является Феодосия – уютный городок на восточном побережье Крымского полуострова.

Жилье в Феодосии

Ни для кого не секрет, что организация поездки на море – серьезное мероприятие, к которому необходимо подходить со всей ответственностью. Главный и самый важный вопрос, который приходится решать любому туристу, - это аренда жилья. Зачастую, приехав в курортный город, мы тратим силы, нервы и драгоценное время отдыха на выбор будущего жилища. А не проще ли решить этот вопрос заранее. Ведь достаточно обратиться за помощью к специальному Интернет-ресурсу, такому как, например, www.feoguide.com, ознакомиться с многочисленными предложениями и подобрать себе жилье по вкусу:

Одно-, двух- или трехкомнатную квартиру со всеми удобствами. В квартире вы найдете все необходимое: мебель, технику (телевизор, кондиционер, электрочайник, стиральную машинку, холодильник, плиту), посуду и, конечно же, доступ в интернет.

Дом в частном секторе. Наличие собственного дворика оградит вас от городского шума и суеты.

Мини-отель на морском побережье.

Гостиницу или комфортабельный отель.

Как видите, вариантов множество. Выбирайте жилье в Феодосии по своему вкусу и наслаждайтесь отдыхом в замечательном уголке Крымского полуострова.

Отдых у моря в Феодосии: что заставляет нас возвращаться туда снова?

Чем же привлекает отдыхающих Феодосия:

Тихими улочками и тенистыми парками, которыми веками восхищались наши знаменитые соотечественники.

Очень чистым и удивительно теплым морем.

Неповторимыми рассветами, когда солнце поднимается из-за горизонта над бескрайними просторами Феодосийского залива, заставляя водную гладь блистать и переливаться под его лучами.

Бескрайними песчаными пляжами.

Огромнейшим разнообразием экзотических деревьев и цветов, таких красивых и ароматных.

Ну и, конечно же, многочисленными экскурсиями и развлечениями.

Приезжайте летом в Феодосию, и вы навсегда влюбитесь в этот уютный крымский городок.